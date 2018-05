Gabilondo trata de descifrar un mundo que cambia a una velocidad de "vértigo"

Iñaki Gabilondo no hará "vaticinios" sobre el futuro en la tercera temporada de "Cuando ya no esté. El mundo dentro de 25 años", que vuelve la próxima semana a #0 (Movistar+), sino que tratará de descifrar un mundo que cambia a una "velocidad de vértigo" y que provoca un "estupor" compartido por la sociedad.

Esta tercera entrega del programa, producido por la plataforma de televisión de pago en colaboración con La Caña Brothers, contará con seis episodios que abordarán la evolución de internet, el nuevo periodismo, los secretos del océano, la música del mañana o como será un mundo imaginado por los "millenials".

"No se trata de hacer vaticinios sobre lo que va a ocurrir pero sí ir señalando autopistas por las que se irá moviendo el conocimiento", explica el periodista en una charla con Efe, en la que reconoce que esta serie es un "regalo de fin de carrera" que le da la oportunidad de ponerse "un poquito de puntillas, mirar para allá y ver cómo van a ser las cosas cuando ya no esté".

En la primera entrega, que se verá el próximo jueves (22:00 horas), Gabilondo viaja hasta la sede de Google en Estados Unidos para entrevistar a Vinton Cerf, vicepresidente de la compañía y considerado "el padre de Internet".

"Cuando se pone a imaginar dónde puede llegar el mundo de Internet, te abre territorios que te ponen los pelos como escarpias y no descarta cosas muy asombrosas", apunta el comunicador, para quien resulta interesante descubrir que a "gente tan enamorada de la tecnología" como Cerf, "le da un poquito de miedo que se deshumanice mucho la vida".

Gabilondo afronta esta nueva entrega del programa con la "curiosidad extensa" que admite tener y que hace que cada día le llamen la atención muchas y diferentes cosas: "ahora lo que me llama la atención es el cambio del mundo y el estupor que veo en la gente.

"No es que yo ahora al ser mayor, me haya dado cuenta de que el tiempo se va acelerando, es que toda la gente que conozco, joven o no, está expresando estupor ante el enorme cambio que hay", recalca.

Recuerda que hace 10, 20 o 30 años sabía que el mundo "cambiaba mucho" pero nunca pensó que lo haría a la velocidad que lo hace, lo que le genera una "sensación de aturdimiento", que también percibe en la sociedad.

"No es un vértigo sólo referido a la ciencia o la tecnología. La sensación de estupor la vemos en la sociedad, la gente no sabe cómo educar a sus hijos, cómo comportarse, la política no sabe cómo actuar, las estructuras sociales no saben cómo responder, está todo cómo temblando, es un momento de gran cambio, que da vértigo", dice.

Afirma no obstante que no se puede tener miedo porque "vivir es dar el siguiente paso y mirar al futuro", aunque reconoce que al volver de cada viaje siempre le ronda lo mismo en la cabeza: "con todo lo que avanza el ser humano en estos campos, que poco lo hace en solucionar los problemas de relaciones, políticos o de justicia social".