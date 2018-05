Críticas a Pilar Rubio por volver al trabajo saltándose la baja maternal

Apenas un mes y medio después de dar a luz a su tercer hijo, Pilar Rubio se reincorporó este miércoles a su trabajo como colaboradora en el programa 'El Hormiguero' de Antena 3. La madrileña, que lleva ya cuatro años colaborando con Pablo Motos, afirmó que se encontraba "muy bien" y que "tenía muchas ganas de volver y empezar. Ha ido todo muy rápido". Pilar también ofreció una foto de su niño Alejandro. "Está en un momento de que no ve nada y tiene cara de flipado", dijo la presentadora. La esposa de Pilar Rubio también respondió a quienes la ven tan delgada pese a su reciente maternidad. "La gente dice que cómo adelgazo tan rápido, que si me opero. Duermo tres horas al día. Intentadlo hacer, verás qué pasa", dijo entre risas.

Sin embargo, Pilar Rubio no pudo escaparse de las críticas. Su regreso no gustó a algunos espectadores, quienes no dudaron en criticar el "mal ejemplo" que según ellos la colaboradora estaba dando a a la sociedad al no haber utilizado la totalidad de su baja maternal. "Gracias Pilar Rubio de parte de todas las mujeres por volver tan pronto al trabajo. Para qué usar tus 16 semanas que tanta lucha han costado... Y encima dando lecciones chorra", decía una usuaria de Twitter. "Pilar, cariño, flaco favor haces estando trabajando cuando deberías de estar de baja maternal. Muchas luchando por bajas dignas y tú dando ejemplo de lo contrario a la naturaleza", comentaba otra. Muchos usuarios, sin embargo, también respaldaron a Pilar Rubio. "Yo estuve mes y medio de baja de maternidad nada más. ¡Si hay que trabajar se trabaja!", sentenciaba otra.

Gracias Pilar Rubio de parte de todas las mujeres por volver taan pronto al trabajo. Para qué usar tus 16 semanas que tanta lucha han costado... Y encima dando lecciones chorra #CatedralMarEH Modo Ironía ON. Cabreo ON — Ceguera_total (@ceg_ttl) 16 de mayo de 2018

Pilar, cariño, flaco favor haces estando trabajando cuando deberías de estar de baja maternal. Muchas luchando por bajas dignas y tú dando ejemplo de lo contrario a la naturaleza — Ali (@alitfacm) 16 de mayo de 2018