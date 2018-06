El comentario ¿machista? de Cepeda en una foto de Aitana

Sigue sin estar claro si Aitana y Cepeda, dos de los concursantes de la última edición de "Operación Triunfo", están juntos después de que ella dejara al que había sido su chico en estos últimos meses. Los dos cantantes se dejan ver mucho juntos durante la gira de conciertos y también en momentos privados, lo que ha disparado la rumorología.

Lo que está claro es que Cepeda bebe los vientos por Aitana. Y un comentario en el Instagram de ella lo corrobora. La catalana subió a su cuenta oficial en esta red social una imagen de ella en una piscina de espaldas luciendo un bañador de cuadros de vichy en tonos azules y ribete rojo. "Piscina en día nublado (pero solo nublado cuando hemos ido porque bien que esta mañana hacia solazo)", decía el texto que acompañaba a la imagen. La publicación consiguió rápidamente una gran popularidad al sumar más de 444.000 'Me gustas' en apenas horas y multitud de comentarios ensalzando la figura y la naturalidad de la joven. Uno de los que comentó esa foto fue, precisamente, Cepeda. Pero lo que escribió no gustó a todo el mundo. "¿Me entendéis?", escribió. Los seguidores de la cantante han visto es esas dos palabras, un ataque machista que cosifica el cuerpo de Aitana. “Aitana sube foto donde se ve su cuerpazo. Cepeda tiene que poner comentario para que se hable también de él y no solo de ella. Y así siempre... Encima dando a entender que le gusta por su físico, cuando Aitana es MUCHO más.” escribía una usuaria de Twitter.

Otros también han apoyado al gallego. ”Pero vamos a ver féminazis! Que problema hay en que a Cepeda Le guste el culo de su novia y ponga un comentario que encima ni es subido de tono...” espetaba otro. Lo cierto es que Cepeda minutos después borró su comentario para evitar cualquier nueva polémica.