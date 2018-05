El "Chester" más accidentado, con Iniesta, se emite este domingo en Cuatro

TELEVISIÓN PROGRAMA

Madrid, 25 may (EFE).- El "Chester" más accidentado, en cuya grabación se cayó una grada desmontable en el campo de fútbol Satalia de Barcelona provocando once heridos, se emite este domingo en Cuatro con Andrés Iniesta como protagonista.,La grabación del programa, el pasado 15 de mayo, se vio interrumpida cuando se desplomó una grada que la productora había instalado para ubicar al público, entre el que hubo once heridos, ninguno de gravedad, mientras que Iniesta salió ileso y sólo sufrió "un p