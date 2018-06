Celia Villalobos: "Os vais a aburrir mucho en La Sexta sin tener al PP dándole caña todo el puto día"

El segundo día de la moción de censura planteada por el PSOE, que ha logrado que Pedro Sánchez se convierta en el próximo presidente del Gobierno de España, ha generado ciertos momentos de tensión en los alrededores del Congreso de los Diputados. Es el caso, por ejemplo, de Celia Villalobos, conocida por no tener pelos en la lengua y crear polémica en sus declaraciones. En esta ocasión ha sido en directo en el programa 'Al Rojo Vivo', de La Sexta, presentado por Antonio García Ferreras. Y la que le ha entrevistado allí en directo ha sido la periodista Ana Pastor. Villalobos ha mostrado su enfado con la periodista.

Ha sido alrededor de las 8.30 de la mañana, cuando los diferentes protagonistas de un día histórico para España desfilaban por la Carrera de San Jerónimo para entrar en el Congreso de los Diputados. Una de las que se ha parado para atender la llamada de Pastor ha sido la propia Villalobos. Preguntada por la situación de la moción de censura, nada más empezar, la política malagueña le ha espetado: "Os vais a aburrir en La Sexta sin tener al PP dándole caña todo el puto día". La periodista, que se ha mantenido callada, ha esperado a que terminara Villalobos, que proseguía: "Hago una apuesta contigo: ¿Cuánto tiempo vais a dedicar a hablar de la corrupción del PSOE desde que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno. Yo me apuesto a que ni el 5%. Pero da igual”.

Ana Pastor, por su parte, ha tratado de defender la labor que se hace en su cadena: "Veo que no ve La Sexta", a lo que la popular le ha contestado que "sufrir con La Sexta, la verdad es que no me apetece". Y no ha terminado ahí la cosa, ya que la periodista le ha dicho: "Es lo que tiene contar la sentencia de Gürtel, ¿verdad, Ferreras? En ese momento, se ha girado mirando hacia la cámara. Villalobos, que no se corta, ha sentenciado: "Eso es lo que tiene contarlo de manera manipulada".