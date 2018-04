El cara a cara entre Cristina Pardo y el abogado de cuatro miembros de 'La Manada'

Agustín Martínez, abogado de cuatro miembros de 'La Manada', y Cristina Pardo, protagonizaron uno de los momentos televisivos de este domingo al final de la entrevista que la periodista de La Sexta le hizo a Martínez en su programa 'Liarla Pardo'. Pardo, levantó el aplauso del público varias veces cuando le pregúntó al letrado si tenía hijas o que ella misma podía haber estado en ese portal de la calle Paulino Caballero de Pamplona.

Antes de acabar la entrevista, Pardo quiso hacerle una pregunta más personal Agustín Martínez:

- Tengo una pregunta más: ¿Usted tiene hijas?

- "Sí, señora"

- "¿Y pensaría lo mismo si fuera su hijo la que estaba en ese portal de Pamplona?, preguntó la periodista levantando una fuerte ovación del público presente en plató.

- "¿Usted tiene hijos?", se defendió Agustín Martínez.

- "Yo no, pero yo podría haber estado en ese portal de Pamplona", respondío Pardo arrancando de nuevo los aplausos.

- "Si los tuviera y alguien les acusara de un delito y él le dice que no lo han cometido, ¿a quién creería, a la chica o a su hijo?", continuó preguntando Martínez.

- "A lo mejor a la primera diría voy a creer a mi hijo. Pero a la segunda, después de lo de Pozoblanco, ya no lo sé", le respondió la presentadora de 'Liarla Pardo'.

- "No tiene absolutamente nada que ver. No me cabe la menor duda de que usted, seguro, escucharía a su hijo, y si la versión de su hijo le parece satisfactoria, la mantendría. Espero, ya que me despiden, no haber estado suficientemente chulo como califica la señora Luz Sánchez (periodista de El Pais presente en el plató del programa) en uno de sus tuits y espero haber estado digno y mantener al menos el legítimo derecho a la defensa", se despidió el abogado de cuatro miembros de 'La Manada'.

- "Yo le agradezco mucho que haya estado en este programa y que haya dado la cara", cerró Pardo el cruce de preguntas.

La sentencia contra 'La Manada' por abuso sexual a una joven en Pamplona durante los sanfermines de 2016 emitida por la Audiencia Provincial de Navarra sigue dando minutos de información, y los que le quedan.