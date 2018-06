La cantante Sonia Monroy, tras sufrir un robo en el aeropuerto de Barcelona: “España es una mierda”

La actriz y cantante Sonia Monroy llegaba este lunes al aeropuerto de Barcelona después de pasar una temporada en Hollywood (Los Ángeles), cuando sufrió un importante robo. La exconcursante de 'Supervivientes' ha contado lo sucedido en sus redes sociales.



“¡Y luego me dicen que por qué digo que España es una mierda!”, exclamaba en un primer vídeo, que ha borrado de su perfil. “Acabo de aterrizar y nos acaban de robar aquí, en el aeropuerto, alquilando el coche”, añadía.

En su publicación de Facebook se puede leer lo siguiente: “DESTROZADA En eurocar mientras subiamos las maletas al coche dentro de el propio recinto me robaron mis joyas, dinero y lo peor documentos muy importantes como nuestra residencia americana y certificado matrimonio y anillos de boda? y ni camaras de seguridad? mas policías no mas sentencias duras que los detienen y los sueltan a las 24horas!”.

En Twitter, la cantante y actriz decía lo siguiente: “Valor material me robaron mucho pero emocinal todo:(Mi anillo de boda es irremplazable VERGONZOSO que NO hagan mas por detener estos robos. NOS ROBARON SIN NI ENCENDER EL COCHE DE ALQUILER DENTRO SU PARKING Y Eurocar me dijo NO tienen seguridad Y QUE ROBAN SIEMPRE!Demandable?”.