Ana Rosa defiende a su excompañero Màxim Huerta: "Es una infracción, no un delito"

El ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, fue sancionado a abonar 218.000 euros a Hacienda por los impuestos que dejó de pagar en 2006, 2007 y 2008 cuando trabajaba como presentador de televisión y declaraba a través de una sociedad, lo que permitía tributar menos que si lo hubiera hecho como renta personal con el IRPF. Según el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el entonces presentador en "El programa de Ana Rosa" (Telecinco) ingresó en esos tres años casi 800.000 euros a través de la sociedad limitada Almaximo Profesionales de la Imagen, de la que era único accionista y administrador desde 2006 y que fue liquidada a finales de 2016. A través de Almaximo Profesionales de la Imagen S.L., Huerta declaró a Hacienda en 2006, 2007 y 2008 los ingresos, gastos y beneficios a través del impuesto de sociedades. De esta forma, por casi 800.000 euros de ingresos en esos tres ejercicios, tributó en IRPF 21.860 euros, por lo que eludió "los tipos impositivos progresivos y más elevados de IRPF".

La oposición ya ha pedido la dimisión de Huerta, en el foco de la polémica desde su anuncio como ministro la semana pasada. Ana Rosa Quintana, excompañera del ministro en el programa que presenta en Telecinco, ha querido defender a su amigo y ha subrayado que no se trata de un delito. "Hubo unos años, hasta que se cambió el criterio, en el que muchos profesionales montaban unas sociedades, cobraban por ellas y se podían desgravar gastos relativos a su actividad profesional. "Es verdad que no se está hablando de un fraude pero ha habido un juicio porque supongo que habrá recurrido la decisión de Hacienda, y al final le han condenado. Se trata de una infracción, no de un delito", han sido sus explicaciones.

Finalmente, Ana Rosa ha reconocido que no ha hablado con Màxim Huerta pero que, "leída la informción, creo que debería ampliar su explicación".