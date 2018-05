Amaia agita las Redes con una fotografía donde reivindica el vello en las axilas

Amaia vuelve a dar de qué hablar. Después de que COPE denunciara la semana pasada que la ganadora de OT estaba fuera de la burbuja mediática tras su debacle en Eurovisión junto a Alfred, la joven pamplonesa ha vuelto a los titulares con una fotografía que colgó en su perfil de Instagram. Pese a que la 'triunfita' no es muy dada a usar las redes sociales, en esta ocasión no ha dudado en subir una imagen donde se la ve en la terraza de un edificio con un vestido de color teja de tirantes. Pero lo que sus seguidores han destacado es que Amaia muestra sin complejos en esa imagen el vello de sus axilas. Un gesto feminista que ha levantado el aplauso de muchos. "Nos representas!! Somos una generación de mujeres libres y sin complejos", le dice una seguidora. "Sé libre Amaia y haz lo que quieras que la gente te quiere por ser tú misma no por el pelo. Una foto muy bonita!!!!!!", le escribe otra.

�� Una publicación compartida de Amaia (@amaia_ot2017) el 27 May, 2018 a las 12:29 PDT

No es la primera vez que Amaia reivindica el vello en el cuerpo de la mujer. La eurovisiva llegó a pintarse pelos en la axila en unas fotos retocadas de una revista que dedicaba a sus fans en las que lo habían hecho desaparecer con Photoshop. "Vi que no tenía pelos y dije '¡Pues me los pinto!'", contó después sobre esta anécdota. Durante su estancia en Operación Triunfo, Amaia hizo públicos varios alegatos de este tipo. En su momento, aseguró sin tapujos y abiertamente que no se depilaba y que estaba "orgullosa" de sus pelos.

Pese al éxito de su publicación en Instagram (más de 250.000 'me gusta' en menos de 12 horas), la joven también ha recibido críticas por mostrarse de una manera tan natural