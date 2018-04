WhatsApp para Android permitirá revisar las notas de voz antes de enviarlas

Es un clásico: grabas un mensaje largo en WhatsApp y lo envías. Y entonces caes en que no era eso lo que querías decir y te arreptientes. El problema es que ya está enviado y, aunque se puede borrar, el sistema 'chivato' va a informar de que ese mensaje se ha borrado.

Pues bien, Facebook ha anunciado que va a actualizar WhatsApp para permitir grabar y, antes de que automáticamente se envíe, poder escuchar lo grabado y decidir si queremos que finalmente se envíe o no. Por ahora la app dejaba grabar sin tener que estar pulsando constantemente el botón de grabación, bastaba con desplazar el dedo hacia el candado que salía y así la grabación se mantenía. Sin embargo la grabación, una vez que le dabas a enviar, se enviaba sin vuelta atrás.

La otra característica solicitada tiene que ver con el mismo momento de la grabación. Hasta ahora, si te llamaban durante la grabación, ésta se detenía y se cancelaba, pudiendo dar al traste con un buen tiempo de voz. Con la actualización, el contenido de la grabación se conservará y se podrá retomar más tarde.

Aunque no hay fecha oficial de lanzamiento se espera que no tarde mucho ya que es una de las actualizaciones más demandadas y, además, una de las funcionalidades que más se usan en la actualidad. Es cada vez más habitual ver a la gente por la calle hablando al móvil pero sin estar en una conversación telefónica: están grabando un audio de WhatsApp que, posteriormente, enviarán a un contacto o grupo con varios de ellos. Facebook no es ajeno a ello y está mejorando esa característica para satisfacer a los millones de usuarios que la usan constamente.