Varias cosas que (seguramente) no sabías que podías hacer con el iPhone

Las posibilidades que ofrece el iPhone son inagotables: desde compartir fotografías al instante con AirDrop, a controlar las luces de casa desde la app Home, o usar Mapas para consultar los horarios del transporte público. Aquí van 7 consejos para exprimir aún más tu móvil:



1. Ajustar el brillo de la linterna: todos los usuarios de un iPhone con iOS 11 pueden cambiar el brillo de la linterna en el Centro de Control presionando fuerte en la linterna y arrastrando el regulador.





2. Personalizar el Centro de Control: el Centro de Control se puede adaptar a las necesidades de cada usuario. Para modificarlo basta con entrar en Ajustes -> Centro de Control y elegir “Personalizar Controles”.





3. Liberar espacio ocupado por las apps que no se usan: si se necesita liberar espacio en el iPhone, iOS puede eliminar las apps no utilizadas. Para hacerlo hay que seguir los siguientes pasos: Ir a Ajustes -> iTunes Store y App Store. Y seleccionar “Desinstalar Apps No Utilizadas”. Si más adelante se vuelven a reinstalar esas apps, todos los documentos y datos seguirán ahí.





4. Editar los videos a cámara lenta: tras grabar un video a cámara lenta, se puede ajustar la parte que se quiere reproducir más despacio. Eso significa que se puede reproducir toda la grabación a velocidad normal, excepto los detalles que se quieren resaltar haciendo que fluyan en cámara lenta. Es tan fácil como tocar Editar en un video a cámara lenta y mover con el dedo las franjas blancas verticales de la línea de tiempo para marcar el principio y el final de la zona a reproducir en cámara lenta.





5. Convertir el iPhone en un nivel: deslizando hacia la izquierda en la aplicación Brújula, aparecerá un nivel perfecto para colgar cuadros o medir la inclinación de muebles y objetos.





6. Capturas de pantalla: hacer una captura de la pantalla del iPhone es muy sencillo, basta con pulsar a la vez el botón lateral y el botón de inicio. En el caso del iPhone X, hay que pulsar simultáneamente el botón lateral y el botón de subir el volumen.





7. Apagar el iPhone: si no se va a hacer uso del iPhone en mucho tiempo, se recomienda apagarlo con la batería al 50 %. Para apagarlo, basta con mantener presionado el botón lateral del dispositivo –en el caso del iPhone X, hay que mantener pulsados el botón lateral y cualquiera de los botones de volumen–. Y a continuación, simplemente, deslizar el dedo sobre la indicación “Deslizar para apagar” en la pantalla.