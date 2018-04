Una StartUp española organiza el Primer Foro Internacional de Talento en 3D

(Información remitida por la entidad que la firma:)

"La empresa de mundos virtuales Virtway ofrecerá del 7 al 10 de mayo la primera edición del Foro Internacional de Talento. Una feria virtual en 3D a la que cualquier asistente puede acudir sin moverse de casa. Solo hace falta una conexión a internet y acceder a través de un enlace a la plataforma The Education District. El evento está dirigido a personas de habla hispana interesadas en búsqueda de empleo, emprendimiento y con muchas ganas de aprender.

Este foro innovador cuenta con más de 30 entidades que han querido colaborar para aportar valor a la experiencia de los asistentes. Empresas como Manpower, Gigroup, Everis, Dupont y Accentur, realizarán entrevistas de trabajo en tiempo real en salas especiales del mundo 3D. También estarán presentes en una zona de exposición para que los visitantes puedan conocer en detalle sus ofertas de empleo.

Además se contará con Zonas "Elevator Pitch" de aceleradoras e incubadoras: Wayra, Ances, Everis y Accenture que presentarán una selección de sus Start-Ups y donde los emprendedores podrán contar sus proyectos para conseguir financiación.

También se realizarán interesantes ponencias en el auditorio y talleres interactivos diseñados para adquirir nuevas habilidades.

Dado que el entorno virtual es totalmente 3D los participantes son representados como avatares, pudiendo comunicarse mediante voz en tiempo real, además del tradicional chat. La voz 3D es una nueva tecnología, fundamental para fomentar el networking entre los asistentes, el cual se llevará a cabo en zonas específicamente diseñadas para ello como el PUB o la Sala de Juegos de Mesa.

El uso de esta tecnología permite poner en contacto al mundo universitario y empresarial, facilitando la inserción laboral y proporcionando los profesionales más cualificados a cada sector, así como ayudar a los emprendedores a impulsar sus proyectos.

El evento formará parte de la plataforma The Education District, contará con la colaboración de: ACCENTURE, AEEN, AJE, ANCES, ARJÉ, AVANZO, BEJOB SANTILLANA, BIC EURONOVA, CEEI ASTURIAS, CEEI GUADALAJARA, CEEI MURCIA, DIGITAL22, DUPONT, EOI, EVERIS, FEDERACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS, FITALENT, FUNDACION HERCESA, FUNDACIÓN INCYDE-CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA, FUNDACIÓN ONCE, FUNDACIÓN UNIVERSIA, GAS NATURAL, GI GROUP SELECCIÓN, GRUPO VAUGHAM, IDAVINCI, INNEVA, MADRID DIGITAL HUB, MANPOWER GROUP, MEDIA INTERACTIVA, NEW WAY COACHING, SEKLAB, SMAT BUSINESS SCHOOL, TEAMBUILDING EMPRESAS, UCJC, UCM, UNED, UNIR, UNIVERSIDAD ISABEL I, UOC, UOC X, UPO, VÉRTICE, VIU Y WAYRA DE TELEFÓNICA.

Acerca de Virtway

Virtway es una startup nacida en Asturias que ha creado desde cero su propio mundo virtual 3D compatible con realidad virtual y con características que lo hacen único a nivel global dentro del mercado de mayor crecimiento, los dispositivos móviles. Cuenta con presencia en Atlanta, Estocolmo, Londres y Colombia.

Entre sus clientes se encuentran grandes corporaciones como Gas Natural, Astra Zeneca, FCC, ROCHE y universidades como la Universidad Internacional de la Rioja, Isabel I, la Complutense de Madrid o la Universidad de Barcelona.

Las grandes empresas ven una oportunidad de innovar ofreciendo a sus empleados y clientes conferencias, grupos de debate, ferias o simplemente sesiones de networking. Dentro del mundo de la formación y educación Virtway ha innovado también en la metodología para obtener el máximo beneficio de su tecnología. La esencia es la aplicación de una metodología de aprendizaje desarrollada junto con la Universidad de Stamford en EEUU. La experiencia final de los participantes es solo comparable a realizar las actividades en el mundo real. No hay otro medio virtual tan eficiente para aprender y afianzar el conocimiento.

Contacto

Nombre contacto: Ignacio Dieste Velázquez

Descripción contacto: www.virtway.com

Teléfono de contacto: 985207746

Imágenes

http://bit.ly/2vC1uJI

http://bit.ly/2vw2H5p

http://bit.ly/2vw0wPi

http://bit.ly/2vyl3mg

Videos

http://www.youtube.com/watch?v=9CZCc3SFY5U

Archivos

https://static.comunicae.com/files/notas/2018/04/1194949/15242375 48_Dosier_de_Prensa.pdf"

