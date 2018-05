El nobel Fraser Stoddart critica la involución científica de la era Trump

Juliana Leao-Coelho

Sir Fraser Stoddart, premio Nobel de Química 2016 y nuevo doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), critica duramente el cuestionamiento de la ciencia por el Gobierno de Donald Trump y su negación del cambio climático, que califica como "un desastre total".

Este escocés que lleva ya veinte años en Estados Unidos, donde ha pasado de la Universidad de California (UCLA) a la de Northwestern en Chicago, se ha convertido en un activo tuitero que no deja pasar "ni un día" sin denunciar la involución científica de la era Trump.

"Estoy tan comprometido que, a mis años, me llaman el 'monstruo de twitter' por mi intensa actividad en el último año. No sé si estaría haciéndolo si no hubiera ganado el Nobel, pero ese premio desató mi compromiso: ahora tengo una plataforma y la gente me sigue y me escucha", explica en una entrevista con Efe a su paso por Madrid para su investidura.

"La ciencia está siendo atacada en Estados Unidos desde lo alto del Gobierno; es una vergüenza. Pero es un país democrático y hay mucha gente que luchará en el Congreso para que los proyectos científicos se mantengan", añade.

"La negación del cambio climático es un desastre total. Hay gente en altos cargos comprometida en negar hechos evidentes, es realmente deprimente. Cada vez más los científicos tenemos que levantar la voz contra ese movimiento. De lo contrario, todos vamos a sufrir y en particular la próxima generación", asegura.

Stoddart, que a sus casi 76 años es uno de los pocos laureados activos en Twitter, lamenta que los científicos de su generación sean "desastrosos en el manejo de redes sociales", pero defiende que "no hay que echarse atrás".

"Temo estar haciendo afirmaciones en una cámara de eco para quienes comparten mi postura y pertenecen a mi propia comunidad. Pero según aumenta mi número de seguidores, ellos replican los comentarios una y otra vez y espero que lleguen más allá de esa cámara de eco", explica el Nobel de Química 2016.

Acerca del Brexit dice: "estamos en un momento de ruptura que deploro totalmente. Ni el Reino Unido ni Europa continental se beneficiarán de esta locura, propiciada por un referéndum mal concebido", según Stoddart que también defiende la permanencia de Escocia en el Reino Unido.

En materia científica -añade- "tenemos que defender la financiación, en particular de la investigación básica. Los políticos deben aprender que así se hacen descubrimientos y eso lleva a crear empresas, 'start-ups', que impulsan la economía".

En su opinión, es necesario "hacer que este mensaje llegue, porque aunque podamos hacer ciencia con menos, podemos hacer más y mejor ciencia si recibimos más recursos de los gobiernos, en cualquier país".

Y destaca que "mucho del apoyo que recibe la ciencia en EEUU y que no llega tanto en Europa, procede de la filantropía. Personas acaudaladas legan a las universidades, tanto para edificios como para cátedras y becas. Es algo muy sano de lo que Europa se podría beneficiar".

Con respecto a las editoriales científicas, cree que "están viviendo una revolución que no sabemos adónde llevará. Los viejos modos de publicar trabajos en copia dura se están acabando, salvo algunas revistas como 'Science' y 'Nature'.

Y vaticina: "Veremos grandes cambios con el Acceso Abierto (Open Access) a las publicaciones; la ciencia formará parte de la vida de la gente".

Stoddart, que próximamente ingresará en la Academia China de la Ciencia, tendrá laboratorios en Chicago, Pekín y en Australia en menos de un año. "La ciencia es global y no hay retorno. Los científicos vivimos en una aldea global. Estaré en el aire más que en tierra", bromea.

También trabaja para llevar la ciencia al público mediante vídeos, dibujos animados, representaciones gráficas. Recientemente presentó en el Museo de Ciencia londinense su libro 'La naturaleza del enlace mecánico, desde las moléculas a las máquinas', en su caso máquinas "moleculares", por las que obtuvo el Nobel compartido con Jean-Pierre Sauvage y Ben Feringa.

"Pasaron 50 años desde la invención del motor a vapor hasta su aplicación. Con los motores a inyección, tardaron entre veinte y treinta años en implantarlos en aviones. Aún quedan décadas hasta que podamos evaluar las aplicaciones de las máquinas moleculares", detalla.

Acerca de su trabajo actual, el científico explica que ahora investiga en dos líneas completamente diferentes que han dado lugar a dos start-ups: "Estoy entusiasmado ante las posibilidades", entre ellas -dice- la cosmética molecular y un mecanismo para separar el oro en las minas sin emplear cianuro ni mercurio.

Acerca de este último procedimiento dice que se trata de "una nueva forma, más amigable con el medioambiente y más barata en inversión y costes de operación".

De su "excelente relación" con España destaca sus "grandes amistades" con algunos profesores y que el "80 por ciento de los españoles que pasaron por su grupo son mujeres", frente "al 50 por ciento, como mucho", de investigadoras de otras nacionalidades.