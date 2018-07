Google apuesta por los teléfonos móviles clásicos

Si pensabas que tu antiguo móvil con pantalla clásica (por supuesto no táctil) nunca volvería a salir de tu cajón, puede que te interese replanteártelo. Que la tecnología avance a pasos agitantados no implica que lo retro esté muerto, ni mucho menos, y más si tenemos en cuenta la información que viene a continuación.

Google está invirtiendo en KaiOS. ¿Qué es KaiOS? Pues un sistema operativo para móviles antiguos, aquellos que no tienen las capacidades de los de hoy en día, esto es, WhatsApp, juegos con grandes gráficos, cámaras de altísima resolución y pantalla táctil. ¿Tiene sentido este movimiento? Para los que pueden permitirse un 'smartphone' de media o alta gama no, pero para todos los que siguen confiando en los teléfonos clásicos, como los Nokia de toda la vida, sí que lo tiene.





Es más, en varios países mucha gente se compra estos teléfonos ante la imposibilidad de acceder a un iPhone, Samsung o cualquier otra marca de grandes prestaciones y precios altos. Y para estos modelos, KaiOS es una estupenda forma de tener un sistema operativo sencillo y funcional.

Por ahora la cifra filtrada es de 22 millones por parte de Google, pero en función de los logros y el éxito que tenga podría ser superior. No hay que olvidar que lo retro no solo no pasa de moda sino que es una solución muy aceptable si en algún momento nos quedamos sin el 'smartphone' y tenemos que recurrir a algo de urgencia, algo básico, que permita llamadas y mensajes, que es justo lo que ofrecen estos terminales antiguos y también ese KaiOS. Recormos también que, gracias a no contar con muchos avances modernos, sus baterías duran más.