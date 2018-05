Forocoches, el mayor encuentro de usuarios hispanos en internet

Si llevas tiempo en internet y tienes cierto nivel de curiosidad, en algún momento te habrás topado con un enlace a Forocoches. Que no te extrañe: es la mayor comunidad de usuarios de habla hispana en internet. En ese foro, aunque se llame Forocoches, no solo se habla de motor, que también, sino de cualquier otro asunto.

¿Te interesa la política? ¿El arte? ¿La informática? ¿El pez volador? ¿Los gallifantes? No estamos bromeando, no tienes más que acceder con tu usuario registrado (si eres de los afortunados que lo tienen), crear un nuevo tema y esperar las respuestas. Muchas veces serán absurdas, pero otras veces realmente pueden ser útiles. ¿Quieres saber cómo instalar el último driver de Windows que hará que el fallo total del sistema llegue un poco más tarde? Pregúntalo, en pocos segundos tendrás decenas de respuestas, unas serias y otras jocosas.

Forocoches tiene una gigantesca comunidad de más de 771.000 miembros, y dado que no solo están en España sino en todo el mundo, te puedes encontrar respuestas a cualquier hora del día. Y, por supuesto de cualquier tipo. Y he ahí el problema: mientras que unas te ayudarán, otras pueden ofenderte ya que muchos usuarios no tienen problema alguno en sacar lo peor del ser humano con insultos, descalificaciones y hasta amenazas de muerte. Ha habido campañas de acoso y derribo contra todo tipo de perfiles que han traído siempre la polémica no solo al foro en sí sino a internet: ¿hasta dónde llega la libertad de expresión? ¿Todo vale?

El acceso es limitado: en su momento era libre, luego se restringió y debía ser por invitación, y luego las invitaciones eran concedidas si la persona que quería ingresar hacía una donación a una de las ONG que ellos recomiendan y demuestra que la ha hecho. Una vez demostrado, esperabas la invitación del miembro y te registrabas. En la actualidad se indica en este enlace.

Como todo en internet, Forocoches es capaz de lo mejor y de lo peor ya que depende enteramente de personas, y éstas son capaces de eso mismo. Como muestra, tenemos la reciente publicación de los datos de la víctima de 'La Manada', algo que vuelve a poner el debate sobre la libertad de expresión sobre la mesa.