¿Cómo evitar que te espíen tu WhatsApp?

A nadie le gustaría que le espiasen sus conversaciones, sean telefónicas o por escrito. Por eso, cuando salen noticias de métodos fraudulentos para espiar WhatsApp, saltan las alarmas y los usuarios buscan o cómo lograrlo (ilícito e ilegal, delito penado) o cómo evitar que les pase (mucho más recomendable).

De hecho la Policía Nacional ha recordado varias veces vía Twitter que es delito:



Apps "vendemotos" que te prometen poder espiar conversaciones ajenas de Whatsapp (un DELITO, por cierto) #Fraude http://t.co/T1UKpn4Ku0 — Policía Nacional (@policia) 5 de junio de 2013

Espiar conversaciones ajenas de #Whatsapp es delito y las aplicaciones que te prometen poder conseguirlo #Fraude — Policía Nacional (@policia) 7 de enero de 2016

¿Espiar la conversación de tu novi@ por WhatsApp? ¡¡No seas pardill@ (ni cotilla)!! esa App todavía no está inventada #AppEstafa #Estafa — Policía Nacional (@policia) 26 de octubre de 2015

¿Con que espiar el whatsapp o robar facebook...? Cuidado: puedes encontrarte con malware, sms premium... o PRISIÓN http://t.co/oxseMHxcJV — Policía Nacional (@policia) 12 de octubre de 2015

Espiar el whatsapp de otros sería DELITO, pero esos links son un #FRAUDE Te lo explica una especialista d la Policía: http://t.co/MWHbUHhwIj — Policía Nacional (@policia) 15 de junio de 2015

No vamos a explicar cómo se puede espiar la app ya que en ningún caso vamos a apoyar que se espíen las conversaciones ajenas. Nosotros creemos en la supervisión de los padres hacia los hijos, pero en ningún caso en cometer delitos relacionados con la privacidad de las conversaciones. Por ello, damos algunos consejos para reducir todo lo posible la probabilidad de que alguien nos hackee WhatsApp.

Lo primero es alejarse de todas aquellas apps que prometen hacerlo con pruebas gratuitas. En realidad lo que ofrecen es una prueba fallida que lleva, automática, a un mensaje de que, para lograr el resultado buscado, debemos dar nuestro correo electrónico y, atención, un método de pago para una suscripción mensual. No vamos a dar nombres para no hacer publicidad de apliaciones fraudulentas ni que animen a cometer ese delito de espiar. Basta con buscar “espiar WhatsApp” para encontrarlas, no tiene mayor complicación.

Lo segundo es nunca, repetimos, NUNCA , pinchar en enlaces de sms o whatsapp que prometan cosas similares a “con este sencillo truco podrás ver lo que te oculta tu pareja”, y menos si vienen de números desconocidos. De hecho lo más recomendable aquí es denunciarlo a Policía en su sección de delitos informáticos con todos los datos que podamos dar: número de origen, mensaje literal y hora exacta de su recepción así como del día.





Lo tercero es asegurarnos de que nuestro móvil no se desbloquea sin más pulsando el botón de desbloqueo. Lo mejor es añadir un código que sea fácil memorizar y NO apuntarlo en la parte trasera del móvil. Tiene poco sentido poner una seguridad que cualquiera pueda violar con solo mirar una pegatina por detrás. El desbloqueo por código es una protección más que recomendable para que solo nosotros y aquellas personas que nosotros queramos puedan acceder a su contenido.

Lo cuarto es, ante la duda de que alguien puede leer nuestros mensajes, ver los dispositivos en los que tenemos activado WhatsApp. Si dudamos sobre las conexiones, podemos borrarlas todas y empezar de cero. Lo que hace esto es cerrar todas las sesiones activas para que nosotros vayamos volviéndolas a permitir una a una.





Por último, recordamos una característica muy útil de la app: cada vez que permitirmos un acceso, nos avisará con un mensaje. Así, si en algún momento lo recibimos y no hemos hecho nada, sabremos que tenemos un problema de intento de espionaje y deberemos cerrar todas las conexiones.

Con estos consejos los que lo intenten deberían fracasar, y nosotros hacer saber a las autoridades el problema que hemos tenido para que se puedan ocupar del mismo los grandes profesionales que trabajan día y noche para que los responsables respondan ante la Justicia.