Bethesda anuncia el videojuego Fallout 76

Bethesda ha dado a conocer el primer tráiler, con voz en inglés pero subtítulos en castellano, del nuevo Fallout 76:







No sabemos nada más salvo que parece que tendrá lugar en el Refugio 76, creado para abrirse de forma automática tras un período de 20 años -calculando que los vientos nucleares se disipasen para entonces-, algo que permitiría que los residentes fuesen devueltos al exterior. Una vez fuera, y siguiendo con el estudio de Vaul-Tec, los integrantes del refugio 76 serían comparados con los sujetos de otros experimentos llevados a cabo en otros 17 refugios de control.



En principio llegaría para PS4, Xbox One y PC, aunque no hay confirmación oficial. Lo que sí sabemos es que Bethesda dará más información en el E3 de este año, concretamente el 11 de junio.