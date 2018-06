Así puedes seguir en Twitter, Facebook e Instagram pero sin ver las publicaciones

¿Te agotan las miles de fotos de comida que publica ese amigo tuyo? ¿Tal vez estás cansado de que solo suba gatitos tocando el piano? ¿O tal vez no hace más que subir fotos de sus hijos, una y otra vez, a cada minuto? En ese caso te planteas dejar de seguirle, pero claro, si un día mira tu perfil y ve que no le sigues, te preguntará por qué, y la excusa de “fallo de Facebook/Instragram/Twitter” suena poco creíble.

Por fortuna, todas esas redes sociales han pensando en eso y en los muchos usuarios que no quieren dejar de seguir a sus amigos pero están cansados de sus publicaciones. A esto se le llama “silenciar”, gracias a lo que les conservamos entre los que seguimos, pero no veremos en nuestro listado de noticias lo que ellos publican, y por supuesto no recibiremos alertas sobre su actividad. Ellos tampoco recibirán aviso de que los hemos silenciado.

Hacerlo es extremadamente fácil y se logra en cuestión de minutos. Vamos paso por paso:

Facebook: lo primero es ir al perfil de la persona en cuestión y poner el ratón sobre “siguiendo”, se nos abrirá un pequeño menú. La tercera opción será “dejar de seguir a”, pulsamos sobre ella. Listo, nos acabamos de asegurar de que sus publicaciones permanecen ajenas a nosotros.





Twitter: lo mismo, tenemos que ir al perfil que queramos silenciar y pulsar sobre las opciones de esa perfil. Estará “Silenciar a”, lo pulsamos. Seguiremos siendo seguidores pero no veremos sus tuits.





Instagram: repetimos proceso, vamos a su perfil y pulsamos los tres puntos al lado del nombre y le damos a “Silenciar”. Nos preguntará si queremos silenciar publicaciones, historia o ambas, ahora depende de nuestras preferencias.







Todo esto se puede hacer tanto desde un ordenador como desde el móvil. Es una excelente opción si ya no nos interesan sus publicaciones pero queremos seguir siendo seguidores.