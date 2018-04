Una mujer encuentra trabajo tras pedir en las redes sociales un empleo a cambio de comida

Victoria Pérez vivía en una familia normal, con tres hijos. Su marido tenía trabajo y vivían de alquiler en Vigo. Pero un día las cosas cambiaron, se complicaron. A su marido le detectan una enfermedad, y se ve obligado a dejar el trabajo. Sus únicos ingresos pasaron a ser 580 euros al mes. Una cantidad insuficiente para hacer frente a una hipoteca y tres hijos. Desesperada, comienza a buscar trabajo, se pasa el día entero mandando curriculums. Pero nadie le llama. Al no saber qué más hacer, decide colgar un anuncio en Facebook que dice así: "Trabajo de lo que sea, limpiando, cocinando, planchando, cuidando niños. No quiero sueldo, solo necesito comida". El anuncio surtió efecto y a las pocas horas, la llamaron de la empresa 'Help Flash'.

"La desesperación era total, fui a un montón de sitios a pedir ayuda, y nadie me llamaba"

El momento clave llegó cuando al abrir la nevera, vio que no había nada: "La desesperación era total, fui a un montón de sitios a pedir ayuda, y nadie me llamaba. Fue abrir la nevera, ver que estaba vacía, y decir algo tiene que ocurrir. Y así se me ocurrió poner un anuncio en Facebook". Esa misma mañana recibió la llamada que le cambió la vida. Le llamaron de la empresa 'Help Flash', una startup que dirige Jorge Costas: "Una compañera me mandó un mensaje de WhatsApp con el enlace a la publicación, y al verlo se me cayó el mundo a los pies. Al momento le dije que hablara con ella ya, y que por favor la entrevistara. Al día siguiente empezó a trabajar inmediatamente".

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA | Victoria Pérez y Jorge Costas en 'La Tarde'

Este mes, Victoria acaba de recibir su primer sueldo: "El día que cobró, se llevó el coche de la empresa. Le dije que se lo llevara todo el fin de semana, y que disfrutara su primer sueldo" explica Jorge. A partir de aquí su vida ha cambiado completamente: "Yo me sentí muy bien, hacía mucho tiempo que no me sentía así, mi vida cambió por completo gracias a esta gente. ya no tengo angustia, ataques de ansiedad, además son estupendos. Les estoy super agradecida".