Lo último en la estrategia de marketing político de Pedro Sánchez

Twitter oficial de la Moncloa esta mañana: “Las manos del presidente marcan la determinación del Gobierno”. Junto a esta frase varias imágenes de las manos de Pedro Sánchez. Nada es casual y menos cuando hablamos de comunicación política. Otra cosa es como se maneje y con que se debe complementar. ¿Qué será lo siguiente? Porque en esta semana hemos tenido la sesión de fotos de Sánchez en el avión, con las gafas de sol, al estilo de Kennedy y luego las fotos en la Moncloa. Estas imágenes han provocado un montón de memes.

En 'La Tarde' hemos analizado lo último en la estrategia de marketing político del presidente estas imágenes con Marta Rebolledo, subdirectora del Máster en Comunicación Política de la Universidad de Navarra: "El marketing es necesario, y se considera como algo malo, que intentamos manipular, pero no tiene su sentido y su uso. El tema de las imágenes que llevamos viendo estos días, forma parte de una estrategia bien planificada y que pretende mostrar al líder político de una forma mas cercana y transmitir ciertos rasgos de su personalidad".

Pero realmente la impresión que hay en la sociedad es de sorpresa, porque es algo que nunca se ha hecho: "No estamos acostumbrados a ver al presidente con unas gafas de aviador, en otros países sí que es común. Aquí se les ve el plumero, pero en este caso porque el presidente resulta forzado porque nosotros no es lo vemos como algo normal"

ESCUCHA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA | Marta Rebolledo en 'La Tarde'

Como bien explica Rebolledo no es lo mismo la campaña de un político que la de por ejemplo, un programa de radio o de una marca: "Se puede crear una marca o imagen pero la imagen del político preexiste. Pedro no es solo presidente, tiene un bagaje y eso cuenta. Lo que está claro es que no se cambie del minuto cero al uno esa imagen. Hace falta tiempo".