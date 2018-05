"Al no tener un territorio somos como algo invisible, muchas veces no nos tienen en cuenta como debería ser"

Ayer, 24 de mayo, se celebró un día muy especial para la comunidad gitana. Las entidades que defienden los derechos del colectivo gitano conmemoraron por tercer año consecutivo, la aportación del pueblo 'romani', a la historia de la Comunidad de Madrid. Ya que se cumplen 534 años de la primera referencia escrita de la presencia de gitanos en Madrid.

"La culpa la tenemos los gitanos, que nos hemos cerrado, y no hemos querido contar parte de nuestra cultura"

En 'La Tarde' hemos hablado con Amara Montoya, presidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas Romi Serseni, sobre la historia de esta fiesta y su nacimiento: "Un día por casualidad en una biblioteca cogimos un libro de Antonio Gómez Álfaro. Un historiador sobre la cultura del pueblo gitano. Y en un libro que publica tiene un escrito donde extrae ese documento. Leyéndolo dijimos, esto qué es, y nos pusimos en contacto con él, porque no lo sabíamos. Hablaba sobre la fiesta gitana". Y es que si uno quiere indagar en la cultura gitana, no hay nada a lo que acudir: "Entonces dijimos, esto se tiene que celebrar y hay que contárselo a la gente".

En la actualidad una de la problemáticas, son los prejuicios que existen hacia los gitanos: "Es bastante elevado, por falta de desconocimiento, porque cuando hay un estereotipo hacia los gitanos, lo primero que piensan es en chabolas, burros...Sin embargo, no piensan en los grandes artistas que tenemos, la gente cualificada y universitaria. La culpa la tenemos los gitanos, que nos hemos cerrado, y no hemos querido contar parte de nuestra cultura, no como se da en algunos medios, sino como verdaderamente es".

El lema en estos días de fiesta es 'Madrid también es gitana': "Como persona tengo un orden, me siento española, me siento mujer y luego gitana, para mi ese es el orden. Los estereotipos tienen que ser borrados, no nos llevan a ninguna parte"

En el mundo se calcula que hay aproximadamente unos 13 o 14 millones de gitanos, y en España son la minoría étnica más numerosa: "Al no tener un territorio, somos como algo invisible, muchas veces no nos tienen en cuenta como debería de ser. Pero estamos en tiempo de cambio, es el tiempo de los gitanos".