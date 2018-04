"En este centro Save The Children está mi hijo Jorge de 12 años. Llegamos a este centro porque Jorge es un niño muy nervioso, con problemas de atención. Buscábamos recursos y nos hablaron muy bien del centro. Nos están ayudando bastante, desde que está aquí, está mucho mejor. Va genial en los estudios y ha logrado algo que necesitaba, se está socializando con los niños". Este es el testimonio de uno de los muchos padres que lleva a su hijo al centro que Save The Children tiene en el Puente de Vallecas. Luchan por la autoestima, la integración de los niños, se les ayuda con los deberes, y se empuja a los niños por su propio futuro.

"El centro es un recurso que los niños necesitan, y que no están obteniendo del Estado"

José Miguel García, es técnico de programas de acción social, psicólogo de formación, y lleva más de 10 años trabajando en Save The Children: "La gran mayoría de niños llegan derivados de servicios sociales, los centros sociales conocen nuestro trabajo, y a raíz de esto vienen a nuestro centro. Nosotros analizamos su situación y se le hace un itinerario muy personal a cada una de las familias dependiendo de las necesidades sociales y económicas que tengan. Estos niños están viviendo en un contexto muy complicado. Vienen de familias desestructuradas. El fracaso escolar es solo la punta del iceberg de sus problemas".

Un alto porcentaje de las familias que llegan al centro, son inmigrantes: "Uno de los factores que nosotros trabajamos de exclusión, es el tema de la inmigración. A veces las familias que vienen de fuera no tienen ese tejido social que tienen otras familias, entonces se encuentran muchas veces aisladas, y sin recursos".

Ana Sastre, es la Directora de Sensibilización y Políticas de la Infancia en Save The Children España: "El centro es un recurso que los niños necesitan, y que no están obteniendo del Estado. Nosotros hacemos esta labor porque sabemos que funciona, y porque muchos de ellos obtienen buenos resultados. El 80% pasan de curso, y esto es complicado. Estos resultados nos animan a seguir trabajando con ellos".

En España, atienden a 8000 niños al año, y cada uno pasa una media de 3 años en el centro: "Save The Children tiene el compromiso de ayudar a todos los niños que lo necesiten, y en España el 29% de los niños están en situación de pobreza. No es lo mismo que la pobreza en Senegal o Etiopía. Aquí la pobreza significa que tiene menos oportunidades. No nos podemos permitir que vengan niños sin desayunar, o que no tengan espacio para hacer los deberes. Todo esto que necesitan para aprovechar bien ese derecho a la educación que tienen".