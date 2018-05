Risas aseguradas en la final de monólogos científicos FameLab

La sala Galileo Galilei de Madrid acoge esta noche la final de monólogos científicos FameLab España. Un concurso en el que participan ocho científicos, que destacan por divulgar todo lo que saben sobre ciencia, aportándole un toque humorístico. Una de las finalistas es Isabel Iguacel, investigadora de la Universidad de Zaragoza, y que posee tres carreras, y ahora está a punto de concluir la cuarta, Medicina. En la final tendrán que presentar un monólogo basado en el secreto de la felicidad. El ganador representará a España en la final internacional, que se celebrará en el Reino Unido.

"La finalidad no es reírte a carcajadas, pero sí tenemos nuestras bromas, y además aprendes, que es el objetivo"

En 'La Tarde' hemos hablado con ella para conocer como empezó en este mundo: "Hay un concurso conocido como 'La tesis en tres minutos', al que me presenté y no me salió muy bien. Entonces salió una especie de curso organizado por la Universidad de Zaragoza, en el que nos daban consejos para saber divulgar y comunicar. Me apunté y justo salió otro concurso en inglés. Empezaron a surgir cosas y luego ya me fui metiendo más en la divulgación. Salió una cosa detrás de otra".

No hay trucos aparentes, pero el objetivo principal es divertir y entretener al público, para que aprenda: "Realmente el FameLab habla de ciencia, no significa que tengas que despertar una carcajada, sino hacerla entretenida y llegar a la gente. Puedes crear diferentes emociones, y eso es lo que intentaba hacer. La finalidad no es reírte a carcajadas, pero sí tenemos nuestras bromas, y además aprendes, que es el objetivo".

El ganador de esta noche, tendrá que prepararse un monólogo en inglés para defender a España en la final internacional. Y esto no parece ser un impedimento para Isabel: "El inglés por suerte lo tengo muy afianzado, pero también es cierto que el humor no es lo mismo aquí que en Alemania o Inglaterra. Cada uno tenemos nuestras peculiaridades, porque a lo mejor aquí entiendes bromas con políticos españoles pero eso no lo vas a decir en Alemania".