"Yo prefiero el circo tradicional por la convivencia que se genera alrededor"

Los trapecistas, payasos, en ese lugar en el que desarrollan sus habilidades estos profesional trabaja también un cura. Bajo la carpa del mayor espectáculo del mundo este sacerdote celebra la comunión casa bautiza a la gente del circo. Se llama José Ausente, pero en el circo le llaman Padre José y acaba de cumplir 70 años. Lleva mas de 40 recorriendo, siendo el cura de los circos repartidos por España.

"Esta gente a parte de admirarles por su trabajo, es la vida sacrificada que hacen. Son gente de otra pasta"

En 'La Tarde' hemos hablado con él para que nos cuente su función dentro de los circos. Él es el responsable del departamento de Ferias y Circos de la Conferencia Episcopal: "Normalmente todos los circos tienen mi teléfono, con lo cual siempre me recurren cuando tiene una necesidad. Yo prefiero el circo tradicional, no es solo el espectáculo, en un circo si te das cuenta, hacen la carpa, y luego las caravanas y camiones hacen una muralla, siempre es así. Eso hace que la plaza del centro es su convivencia, eso en los grandes espectáculos no saben lo que es porque van de hotel en hotel".

ESCUCHA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA | José Ausente en 'La Tarde'

Su trabajo le hacer estar siempre pendiente del teléfono: "Ahora doy comuniones de niños que ya he bautizado. Casar a alguien que ya he bautizado aun no se me ha dado el caso, pero ahí estoy. La semana pasada he tenido que ir de Tarragona, a Granada y subir a La Coruña, eso en una semana. Esta gente a parte de admirarles por su trabajo, es la vida sacrificada que hacen. Son gente de otra pasta".