"El nuevo Gobierno se ha formado con el apoyo de los sucesores de ETA"

Pasaban unos minutos de las 14:00 del 3 de mayo cuando ETA anunció el fin de su trayectoria y su actividad política. No era la primera vez que hablaban de ello, desde el 20 de octubre de 2011 no mató. Seis años más tarde, el profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos, Rogelio Alonso, revela en un libro, “La derrota del vencedor”, que el final de la banda terrorista pudo ser otro.

En 'La Tarde' hemos hablado con el autor de dicho libro, una obra dura que se produce tras la disolución de ETA: "Es una forma adecuada de describirlo, el problema es que todavía se reproduce la mentira de que ETA ha sido derrotada. Desgraciadamente esa mentira humilla a muchas personas que no sienten esa derrota de ETA porque no se ha producido en toda su magnitud, pero sin embargo, los últimos cuatro gobiernos, no se complementaron, y lo que han hecho es conformarse con que la banda terrorista no mate, y han renunciado a combatir política e ideologicamente. El veneno de ETA persiste".

Otro de las problemÁticas que los dos gobiernos no han sabido parar son los hoMenajes a miembros de ETA que han asesinado. Como es el caso de Diego Ugarte, que será homenajeado durante estos días en las fiestas de San Juan en el barrio vitoriano de Judizmendi. Él fue uno de los asesinos del socialista Fernando Buesa y del ertzaina que le escoltaba, Jorge Díez: "En nuestro país lo que ocurre es lo que se destaca constantemente, homenajes a los terroristas, cuando eso está prohibido. Es otra evidencia de la desidia del Estado para dar justicia política a los familiares de las victimas. Se les niega una justicia penal, más de 300 asesinatos sin esclarecer".

La evidencia de esa dejación por parte del Estado, se refleja en la moción de censura: "El nuevo Gobierno se forma con los sucesores de ETA, dos votos, de quienes no condenan el asesinato de políticos de otros partidos, esos son quienes apoyan la formación de este Gobierno. Son algo más que los amigos de ETA, son sus sucesores. El PP durante los seis años de Gobierno no ha hecho nada para evitarlo. Este suceso tan reciente nos evidencia la hipocresía de los dos grandes partidos políticos".