Un guardia civil: "El profesor les dijo que la policía solo sabía dar palos, y que eran unos bestias y unos animales"

La Fiscalía de Delitos ha denunciado a 9 profesores por sus comentarios en clase, tras el 1-O. Criticaron la actuación de la Guarcia Civil, sabiendo que en sus clases había hijos de guardias civiles. El pasado mes de octubre, 'La Tarde' viajó hasta Barcelona para hablar con uno de los padres de los niños afectados.

"El profesor les dijo que la policía solo sabía dar palos, y que eran unos bestias y unos animales"

Se llama Javier Fernández, y lleva desde el año 2003 destinado en la comandancia de San Andrés de la Barca, Barcelona. Javier tiene una hija de 15 años y un hijo de 12 que han sufrido los comentarios y críticas de los profesores: "A mi hija el día dos, en su clase de matemáticas, el profesor dijo que no iba a dar clase y propuso a los alumnos que comentasen lo que les había parecido la situación. Además, el profesor dijo que la policía solo sabía dar palos, y que eran unos bestias y unos animales". Su hija no pudo contener los nervios y finalmente saltó: "Le dijo al profesor que eso no era cierto, que su padre no era un animal y un bestia, y le pidió salir de clase".

Ese mismo día su hijo también sufrió la ira de los profesores: "En una de las clases le obligaron a bajar al patio, para hacer un parón de 15 minutos como protesta por la situación del día anterior. Él preguntó si era voluntario, pero la profesora le dijo que todos tenían que bajar". Pero esto no acaba aquí, por la tarde, la profesora de inglés preguntó en clase: ¿Quién es hijo de guardia civil?: "Lo que yo creo es que de este modo los hijos de guardias civiles quedan señalados para todo el curso. Estos profesores se deberían ir a otra parte".

ESCUCHA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA | Javier Fernández en 'La Tarde'

En su momento los profesores negaron que estas acusaciones fueran ciertas, pero incluso alumnos que no son hijos de guardias civiles dijeron que sí que había pasado. De momento, la relación entre alumnos no se ha visto afectada, salvo algún ligero distanciamiento: "Los chicos no me han dicho nada de que algún amigo o compañero les haya señalado o les dejaran de hablar. Eso se verá con el paso del tiempo".