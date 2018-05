"La mutilación genital femenina es una tradición, forma parte de los elementos culturales del país"

Uno de los mayores problemas que sufre Mali, es la situación de la mujer. Sobre todo si hablamos de la mutilación genital femenina. Casi el 99 % de las mujeres y niñas del país lo han sufrido. Otra de las causas es su desarrollo social y laboral, las hermanas franciscanas con ayuda del ejército español y diferentes estamentos colaboran en la construcción de centros de educación y enseñanza, para que las mujeres puedan tener una oportunidad de mejorar su vida.

"Lo hacen y deben aceptar por la tradición, pero muchas lo hacen por ignorancia"

Asetú ha contado en 'La Tarde' desde Mali, el por qué de la mutilación: "Es una tradición, es parte de los elementos culturales de este país desde hace mucho tiempo. La mujer no lo acepta, no lo pueden aceptar con alegría, porque es algo muy doloroso. Lo hacen y deben aceptar por la tradición, pero muchas lo hacen por ignorancia". Una tradición que algún día cambiará, y de este modo dejarán de sufrir: "Es la educación la que cambiará esto. En nuestro centro las mujeres que han recibido la formación sobre este tema, han dicho que cuando tengan que tomar decisiones, ellas no lo van a permitir, cuando tengan el poder de la decisión".

Otra de sus asignaturas pendientes, es el desarrollo de la mujer y de los niños, tarea que lleva realizando la hermana Mercedes desde hace más de 50 años. Hace 10 años inauguró el 'Centro Ángel de la Guarda': "Aquí intentamos que nuestras mujeres y jóvenes aprendan a coser, a confeccionar, a bordar, para que en el día de mañana puedan tener una oportunidad de mejorar su vida. Empezamos hace 10 años en una salita muy pequeña en la que solo había 7 mujeres, ahora hay 70".

ESCUCHA AQUÍ EL REPORTAJE COMPLETO

El siguiente paso es aumentar el centro. Las hermanas con la ayuda de los militares españoles, piensan construir otra planta para aumentar el número de mujeres que acuden al centro, ya que por desgracia mucha no pueden venir: "Se les da una formación en costura, pero no de un gran nivel. Son chicas que la mayoría han hecho muy poca escuela. Es una manera de ayudarlas y que no pasen el día sin hacer nada. Gracias a este proyecto muchas han podido iniciar su propio taller de costura"

"En Mali la mayor parte de la economía la lleva la mujer, ellas sacan a su familias adelante" explica Elizabeth, directora del Centro Ángel de la Guarda.