Móstoles instala un hamacódromo a petición de una niña

Móstoles se convertirá en el primer lugar en instalar un hamacódromo fijo. Estará situado en el Parque Finca Liana de Móstoles, y abrirá sus puertas el próximo 26 de mayo. Contará con 40 hamacas de distintos colores y tamaños, que han sido tejidas por un centenar de vecinos que han colaborado en el proyecto impulsado por el Centro de Arte Dos de Mayo. Esta nueva iniciativa quiere reivindicar el derecho a la pereza.

"Una niña dijo que quería tener hamacas por la ciudad para poder tumbarse cuando estuviese cansada"

En 'La Tarde' hemos hablado con la coordinadora del proyecto, Xixe García Moure: "Esto es un invento nuestro, he investigado y no conozco ningún lugar en el mundo con algo similar, hay sitios donde la gente se lleva sus propias hamacas, pero pero no son permanentes".

El tipo de hamaca es el chinchorro que suele verse en Sudamérica, que es una tela que se ata a los árboles, y en la cual uno puede balancearse: "Es una idea que parte un poco del Instituto de Transición Rompe el Círculo y tratamos temas de generar nuevos modelos de sociedad que sean resistentes a un descenso energético. Hace unos años hicimos una especie de taller, sobre como quería la gente que fuese Móstoles en el futuro. Entre las diferentes ideas, una niña dijo que quería tener hamacas por la ciudad para poder tumbarse cuando estuviese cansada".

El Ayuntamiento de la ciudad ha cedido un pinar del parque que está situado en el centro de la ciudad: "Esto es un proyecto del Centro de Arte Dos de Mayo, y a parte los trabajos voluntarios de los ciudadanos. Se construye entre todos para el disfrute de todos. Quien quiera venir y copiar la idea está abierto".