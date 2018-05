Más de 14.000 menores buscan familia en España

En España hay 14.104 niños en centros de menores a la espera de ser acogidos por una familia después de que sus padres, por circunstancias personales o sociales graves, no hayan podido hacerse cargo de ellos y hayan tenido que ser tutelados por el Estado.

Lo recuerda la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (Aseaf) con motivo del Día de la Familia, que se celebra el 15 de mayo, una fecha que aprovecha para recordar la necesidad de encontrar más familias de acogida y "crear una auténtica cultura del acogimiento".

"La altura de un país se mide por cómo trata a su infancia desprotegida", asegura la Aseaf en una nota en la que explica que el acogimiento familiar facilita el desarrollo de los menores en un entorno familiar.

Lamenta que en España haya más de 14.000 niños y niñas que no disfrutan de su derecho a crecer en familia e insiste en que el acogimiento familiar es la solución por derecho para estos menores.

De los más de 40.000 menores tutelados por la Administración en España, más de 14.000 crecen en centros de menores, esperando una familia.



Carmen Cámara y Domingo Sirvent son padres de acogida y han reconocido que "era una realidad que conocíamos. Llegó la hora que acoger a un niño. Y cuando lo haces, la gente te pregunta que si no tenías cubierto tu instinto maternal. Porque yo tengo más hijos".



José Luis Baeza estuvo desde los 6 años en acogimiento, y ha recordado en 'La Tarde' cómo fue su vida como menor de acogida. "Para mí, durante esos años, lo que me importaba era que tanto mi hermano como yo estuviéramos bien. A veces piensas que estas en un centro de acogida porque no tienen otro donde dejarme".



María Aráuz de Robles, vicepresidenta de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar, ha explicado que esta asociación tiene como objetivo "divulgar la realidad de tantos niños que crecen en centros de acogida. Hemos descubierto esta realidad tan tremenda. Queremos dar a conocer a la sociedad que esto existe. Acogimiento no es adopción porque no se rompe el vínculo con su familia de origen".