Los papeles de Susper, el mayor golpe a ETA

¿Sabían que una de las peculiaridades de ETA es que los propios miembros se ponían sus apodos? Hoy vamos a tratar uno de los mayores golpes a la banda terrorista ETA. Fue el caso de los papeles de "Susper", Ibon Fernández de Iradi, Jefe del aparato militar de ETA. Fue detenido en diciembre de 2002, y aquel mismo día se llegó al piso que ocupaba este hombre con su mano derecha, "Pinpi", detenida al mismo tiempo que otros siete etarras. Las consecuencias fueron deVastadoras, 103 etarras fueron cayendo progresivamente.

Pero vamos a repasar los sucesos de la mano de dos de los policías que participaron en la investigación: “Susper” fue el jefe del aparto militar, sustituyó a “Chapote”. En ese momento la banda sufrió una varapalo terrible con 4 detenciones de jefes. Esta detención con la cantidad de información que obtuvimos supuso el golpe mas importante dado a la organización terrorista en su historia. Los siguientes años fue un desangrado constante, rápido y progresivo, y cuestión de tiempo que se agotase su vida” explica Jaime.

El principal detenido era una persona muy ordenada y estructurada: "Nosotros teníamos una información increíble de todo lo que se movía en el interior, esa gente acudía a reunirse con “Susper”. este era muy activo, nosotros vamos tejiendo una tela, sabíamos todos los movimientos, sabíamos quién les recibía, esperábamos el mejor momento, y al pez gordo, en este caso "Susper". Conseguimos el apoyo para que en un mes diéramos caza a este hombre".

La policía al ver la cantidad de papeles no dudó ni un momento, en que eran archivos muy importantes: "Por el volumen de información, no solo por “Susper”, sino porque él se fijaba mucho en la cantera de ETA. Lo difícil fue no solamente el volumen, sino que todos estaban escritos en euskera, y eso añade una dificultad extra. Una vez se vieron los papeles, se advirtió que era más que una simple información. En realidad no hay una piedra roseta para desencriptar todo esto. El hacía uso de su entorno para encriptar a las personas que aparecían a la información, ponía motes, hacia uso del nombre de ríos... Todo esto para encriptar nombres. Fue una investigación muy bonita" finalizaba Olga.