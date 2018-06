Julián, el tendero que regala chuches a los niños a cambio de buenas notas

Estos días los niños de Talavera de la Reina, en Toledo, están buscando como locos la tienda de Julián. En realidad no tiene nada de especial, por lo menos nada que podría llamar la atención de un montón de estudiantes “millenials”. Se trata de una tienda de alimentación de barrio de toda la vida, pero algo cambió hace tres años. Un día Julián, el dueño, escuchó que una discoteca daba a los jóvenes un chupito de alcohol gratis por cada suspenso, y eso le pareció tan triste que decidió hacer todo lo contrario. Puso un cartel en su tienda en el que anunciaba que premiaba con dulces a los mejores estudiantes. Al principio solo se acercaron algunos chavales, pero estos días está repartiendo cientos y cientos de bolsas de chucherías.



ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA EN 'LA TARDE'



Julián Gómez, ha reconocido en 'La Tarde', que regala no solo a los que sacan sobresalientes, si no “a los que me dicen sus padres que se han esforzado. Me dijeron que lo que más les gustaba eran las napolitanas, y sobre todo he regalado eso”.



“Esto no es rentable económicamente, pero social y moralmente estoy ganando mucho. Porque veo que los chavales se esfuerzan por conseguir un premio”, ha añadido Julián.