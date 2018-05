José Luis Garci adelanta en 'La Tarde' que habrá segunda parte de 'El Crack'

Aunque se dedica al cine, a contar historias... dice que no es un cuentista. No recuerda que sus padres le contaran cuentos cuando era niño... Pero que, durante su infancia, no disfrutara de una buena historia no le ha alejado del género. José Luis Garci ha pasado por los micrófonos de 'La Tarde' para presentarnos su nuevo libro, "Insertn Coin". Y junto a él han estado otros dos invitados de lujo, David Gistau, al que le ha dedicado y Juan Pablo Colmenarejo, director y presentador de 'La Linterna'.

"A mí no me contaban cuentos, me contaban películas"

El director ha recopilado 25 cuentos en un libro apasionante y para todos los gustos: "Son relatos que yo he ido escribiendo, justo cuando yo hacía películas, pero de vez en cuando escribía cuentos. A mí no me contaban cuentos, me contaban películas. Empecé a escribir relatos, algunos los publicaba, pero otros son inéditos en este libro".

El título 'Insert Coin' recuerda a las máquinas tragaperras, pero no tiene nada que ver con los cuentos: "Lo he querido llamar así a porque este libro no hace falta meterle la moneda, puedes elegir todo tipo de cuentos, de terror, ciencia ficción, íntimos, incluso algunos pornográficos... de esos 25 pueden elegir el relato que quieran".

Uno de los presentes en el libro ha sido David Gistau, que se ha querido pasar por los micrófonos de 'La Tarde' para saludar a su gran amigo: "Los cuentos son fascinantes, lo estoy leyendo ahora. Tengo una reproducción de la portada, porque me encanta el cómic. En resumen, Garci tiene fascinación por los años 50 americanos, algunos cuentos muy lúcidos. Es todo un pareo del alma de Garci, son cuentos escritos por muchos años, y se ve el gusto por lo divertido, la madurez, por los tramas, por la observación de la gente".



Para redondear el encuentro, el director de cine y guionista ha confirmado una secuela de su exitosa 'El crack', aunque la historia vaya a ir antes en forma de 'precuela'.