El milagro de las hermanas franciscanas en Mali

Hace 15 meses las hermanas franciscanas desplazadas en Mali, vivieron uno de sus peores días: la hermana Gloria fue secuestrada. Así le ha contado la hermana Janet a Ángel Expósito aquel trágico día:

"Generalmente a las 10 de la noche yo apago mi teléfono todos los días. Aquel día cuando quedaban 15 minutos para las 10, entró la llamada de una de las hermanas que estaban con Gloria. Esta hermana estaba debajo de la cama, logró encontrar su teléfono y me llamó. Eran llamadas muy angustiantes... Fueron unos 15 minutos de llamadas, en los que yo también llamé a la policía, eran momentos de mucha impotencia, no sabíamos como reaccionar. Allí vivían cuatro hermanas, una de ellas estaba en la capilla, y las otras tres en la sala de la casa, y en un momento sintieron ruidos. La más joven salió a ver que pasaba y se encontró a unos hombres que llegaron como ladrones. Cuando ella gritó, las dos que estaban en el salón huyeron y se escondieron. Una se escondió debajo de la cama que es con la que hablé, y Gloria se fue a la cocina. Estos señores entraron a la sala poniéndole un arma a la hermana más joven y llamando a las otras. Cuando la hermana Gloria ve que esto no es solo un robo, sale. Los hombres las empiezan a hacer preguntas, a obligarlas a traer el pasaporte... Gloria ve que es un secuestro y empieza a hablar con ellos diciéndoles que a la joven no, que si algo necesitan es con ella. Nosotros la vemos como una heroína, porque se entrega por la hermana más pequeña"

"Nuestro objetivo es tratar de poner infraestructuras nuevas, bonitas, a niños que no tenían absolutamente nada"

Las hermanas franciscanas continúan con su misión de ayudar a las mujeres y niños de la zona, a la espera de más noticias sobre Gloria. Apenas han recibido dos vídeos desde su secuestro.

Durante el día continúan ayudando a los más necesitados en colaboración con los militares españoles, el Ministerio de Defensa de España y ONGs como Manos Unidas: "Hace 10 años Manos Unidas creó un centro de promoción femenina, y 10 años más tarde nos han ayudado a financiar este proyecto, en el que se ha transformado la vida de 1000 mujeres".

Uno de sus proyectos más importantes es la escuela para niños: "Es nuestro colegio y proyecto estrella, que ha cambiado la vida a un barrio donde no había ninguna estructura del estado. Este es el fruto de la complicidad entre España y las hermanas franciscanas. Nuestro objetivo es tratar de poner infraestructuras nuevas, bonitas, a niños que no tenían absolutamente nada".

Y la segunda rama de estos proyectos es el centro para mujeres: "Aquí las mujeres aprenden costura, moda y hay un programa de formación humana, entre ellos la vida sexual, social, cooperativas que llevan a las mujeres a dar ese salto a creer en ellas mismas y a organizarse en grupos económicos".