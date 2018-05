La brillante respuesta de un restaurante de Barcelona a una influencer que pretendía comer gratis

"Me llamo Leila, tengo 27 años y vivo en Suiza. He estado muy activa como influencer este año. Estoy como influencer viajando y escribiendo posts en mi cuenta con fotos de los sitios que visito ¿Tenéis alguna oferta?, ¿comida o bebida gratis, o algún tipo de descuento? Normalmente viajo con amigos, y me gustaría tener una oferta para todos nosotros. Saludos. Leila". Este fue el mensaje que una influencer suiza dejó al restaurante Topik de Barcelona, para cenar gratis con sus amigos. Su dueño Adelf Morales, sorprendido ante tal mensaje, decidió contestar: "Niños de 27 años pidiendo si les regalas comida o les haces descuento en tu negocio,se denominan “influencers”, de nuestra casa viven 7 familias, pídele dinero a tu padre".

"Hoy nos ha llegado una modelo y nos pedía comida gratis, y que nos daba publicidad"

Este tipo de mensajes provenientes de influencers llegan cada día al restaurante Topik: "Nosotros como todo local, vivimos de las redes sociales, nos ayuda para exponer nuestro trabajo. Esto tiene pros y contras. Llegamos a máximo público y estamos expuestos a este tipo de gente. Hoy nos ha llegado una modelo y nos pedía comida gratis, y que nos daba publicidad". Leila sin embargo, pedía una oferta acorde para todos los compañeros de viaje: "Hoy hemos recibido un mensaje de ella en el que nos daba las gracias por publicitarla en el periódico y sacar una noticia. Lo que condenamos es gente de este tipo que le echan morro".

ESCUCHA EL AUDIO COMPLETO | Adelf Morales en 'La Tarde'

En el mensaje Adelf le recordaba que hay siete familias que viven del restaurante: "Esa es la realidad, vivimos siete familias diferentes. Que una niña de 27 años, a la que hay gente que le apoya y gente que no, pienso que esto se puede denunciar para que esta gente se quede reflejada, y que no les afecte tanto a los influencers reales".