Expósito: "No soporto la demagogia de los Pablo Iglesias...hoy súper feminista y ayer con 'la azotaría hasta que sangrara'"

El presentador de 'La Tarde', Ángel Expósito, ha analizado en el monólogo de este viernes la decisión de la Audiencia Nacional de dejar en libertad provisional bajo fianza de 6000 euros a 'La Manada': "Los cinco miembros merecen todo mi desprecio como supuestos hombres. Los cinco miembros de la manada reflejan a la perfección qué significa la nula escala de valores".

A su vez, se les ha retirado el pasaporte y no podrán entrar en la Comunidad de Madrid, ya que es el lugar de residencia de la víctima. A partir de aquí Expósito ha hecho varias consideraciones al respecto: "Las ordas. No soporto lo que muchos definen como justicia popular. Y note cuento lo poco que soporto las ordas justicieras en un estado democrático. Me parece tercermundista. Todo es criticable e interpretable. Pero de ahí a mover a las masas con alharacas, con proclamas, y buscando votos...cuidadito. De ahí al linchamiento en la plaza pública hay un paso".

La actitud de los cinco miembros la ha calificado de machista en su máxima expresión: "La superioridad, el abuso, el placer por el supuesto placer. La mujer...sus víctimas como si fueras animales sexuales. Sin más...y ahí te dejo humillada y sucia. Como un kleenex o como un preservativo".

También ha criticado al líder de Podemos: "No soporto la demagogia de los Pablo Iglesias...Hoy súper feminista y ayer con "la azotaría hasta que sangrara..." ¡Qué cinismo! o lo de los Rufián...que aprovechan cualquier percha para la pesadez de su process. Desde el racismo y la supremacía".

Y finalmente dejaba una pregunta en el aire:" Su concepto de la mujer. Sus hijas, su madre, hermanas o novias. Uno de ellos, incluso ha sido padre este tiempo mientras estaba en prisión...estos tipos jóvenes, en pleno siglo XXI...¿Pueden mirar a la cara a su madre o a sus hermanas? ¿Podrán hablar a sus hijas cuando tengan la edad de su víctima?

Resumiendo: "El problema sobrepasa a 'La Manada'. El problema no es la sentencia o la fianza. El problema es la trivialización del sexo; la indignidad, el machismo más asqueroso en hombres y también mujeres jóvenes. Los principios...que los árboles...que estos cinco de la piara...no nos impidan ver el bosque".