Expósito, sobre la postura de Torra ante los medios: "Me apesta esa actitud de censura franquista"

Ángel Expósito, se ha referido en su monólogo de este martes a la actitud que ha tenido Torra con los medios, al convocarles a las puertas de la cárcel, y no permitirles hacer preguntas: "Me revienta hasta la náusea que los periodistas no podamos preguntar a un político... porque a ese político le da la gana. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo podemos tragar con eso? ¿No nos damos cuenta de que lo que hacen es despreciarnos a nosotros y a nuestros oyentes o lectores?"

El comunicador no daba crédito a la actitud del President de la Generalitat: "Yo entiendo que ante determinadas circunstancias o mensajes especialmente solemnes o graves... el personaje transmita un comunicado o un mensaje directo. Sin más... Pero... que el tal Torra se plante en la puerta de las prisiones donde están recluidos sus políticos presos... que convoque a la prensa allí, para soltar un speech, y que no admita preguntas... Es una vergüenza. Y que no rechistemos... también es bochornoso ¿Quién se ha creído que es?"

Expósito se muestra avergonzado, porque se tenga que aceptar esta situación: "Porque me produce más vergüenza todavía que lo aceptemos. Que nos la traguemos sin rechistar... por lo menos, digo yo, que nos pague el taxi o la gasolina de la unidad móvil. Porque si no... le estamos haciendo el juego. Si no... nos estamos dejando manipular. Y no me da la gana". "Todo esto empezó con ETA y los batasunos. Bajo el miedo, el terror y la sangre... los Oteguis y el resto de cobardes asesinos --o casi-- obligaban a los colegas del País Vasco a tragar. Luego siguieron los políticos nacionales, a veces, para que no molestáramos demasiado... y ahora... el tal Torra... en las puertas de Estremera, Alcalá Meco y Soto del Real".

El director de 'La Tarde' ha recordado las diferentes calificaciones que en su día hizo Torra, ya que parece que no quiere dar explicaciones al respecto: "¿Para qué? ¿Por qué el flamante President de la Generalitat prohíbe preguntas?... pues muy sencillo. Para que las bestias hediondas como dentaduras postizas con moho, que es lo que somos para él los españoles periodistas incluidos, para que los apestosos periodistas españoles no le preguntemos si sigue pensando lo mismo. No le preguntemos si seguimos apestándole. Si su supremacía racista sigue haciendo que él y los suyos nos odien tanto. Para que no le preguntemos por qué saluda y sonríe a un asesinos condenado y confeso de Terra Lliure. Para que no le preguntemos por qué y de desde cuándo es un xenófobo".

El tal Torra prohíbe hacer preguntas --y nosotros tragamos-- para que no le preguntemos cómo se puede odiar tanto en pleno siglo XXI en una de las regiones más ricas de Europa. Para que no le preguntemos cómo se puede estar tan enfermo de odio. ¿Y sabes qué?... que desde su perspectiva y su racismo... hace bien. Porque tragamos. Porque parece no importarnos que nos trate como a borregos o a bestias hediondas. Tendremos que hablar de él de sus escupitajos. Y lo haré. Pero intentaré que sea lo justito. Lo mínimo. Porque a mi lo que me apesta es esa actitud de censura franquista" ha sentenciado.