Expósito: "Salvini es un ultraderechista que está a favor de la independencia catalana o la del País Vasco"

El presentador de 'La Tarde', Ángel Expósito, ha analizado en su monólogo de este martes los encuentros que ayer mantuvieron Sánchez y Urkullu, y por otro lado Iglesias y Torra: "En principio y, lógicamente, nadie puede oponerse, o no deberíamos hacerlo, al diálogo, a la búsqueda de puntos de encuentro y bla, bla, bla. Pero hay cosas que me descuadran demasiado. Y no es un fenómeno únicamente español, ni mucho menos".

A partir de aquí, Expósito ponía sobre la mesa varios ejemplos de estrategias y pactos que se han producido en Europa: "El ya famoso en el mundo entero Mateo Salvini, líder de la Liga Italiana, Ministro del Interior para más INRI y vicepresidente del Gobierno, es un señor de ultraderecha, sin tapujos, que está a favor sin tapujos tampoco de la independencia catalana o del País Vasco. Se confirma que los extremos se tocan. En este mismo campo de las independencias regionales me encanta que los neonazis belgas de Vlaams Belang apoyen a Puigdemont en su fuga. Todo sea por suicidarnos y por romper la UE desde dentro".

Pero es que en nuestro país, como explica Expósito, el propio Torra está ahí gracias al apoyo de la CUP: "O sea, los antisistemas comunistas más trasnochados han dado su mano a la convergencia tradicionalista. La ultraizquierda con la derecha que ha derivado en lo más rancio del continente, curiosamente con un denominador común: su complejo de supremacía ideológica y hasta racial".

Y para finalizar, remataba de esta manera a Sánchez: "¡Ah!...y por complicarlo todo, el propio presidente del Gobierno. Sánchez dice que Ciudadanos es tan de derechas como el PP, cuando a la vez Ciudadanos apoya al PSOE en Andalucía. Aunque sea el PSOE de Susana Díaz. Y así está el patio de la política local, nacional y europea. Tan transversal como descontrolada. Algo así como el vale todo por el poder. La alianza imposible por un Gobierno". finalizaba el presentador de 'La Tarde'.