Expósito: "Los que quieren que esto reviente en mil pedazos han puesto ahí a Pedro Sánchez"

Ángel Expósito ha dedicado el monólogo de este viernes al adiós de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno: "En lo personal, lamento sinceramente, cómo ha tenido que salir de La Moncloa Mariano Rajoy. La vida es así, la política es cruel, no te puedes fiar de nadie y menos de un nacionalista, cuerpo a tierra que vienen los nuestros...el fuego amigo...todo lo que quieras...pero me da lástima el final político de Rajoy" así iniciaba su monólogo el director de 'La Tarde' de COPE.

En una de las conversaciones que Expósito tuvo con el ahora ex presidente, Rajoy le comentó: "No sé que más me puede pasar. Me dimite hasta el Rey", "Y era cierto. Un país qen absoluta quiebra; una herencia atroz de ZP; una España hundida en Europa y en el mundo; un agujero del 10 por ciento: un paro del veintitantos y el problema catalán; y el yihadismo; y la crisis migratoria...el desastre en la corona de España...todo eso...pero le quedaba lo pero...lo suyo. Lo del PP" continuaba el comunicador.

Posteriormente analizaba los desaguisados con los que se ha encontrado Rajoy en su etapa del PP, donde recordaba todo el tema de la trama "Gürtell", Ignacio González, Baleares, Murcia, Valencia, Rato...y hasta el rídiculo de Cifuentes como guinda de todo el pastel, con el que ha tenido que lidiar el ex presidente.

"Y todo ello bajo el fuego amigo. Fuego amigo cruzado, fuego de artillería...Desde los encausados, los encarcelados, los entornos y los jefes y las jefas de los encausados y encarcelados. Fuego ex amigo desde quien eligió a Rajoy como candidato para aquel 14-M. Teñido de sangre que nunca debió celebrarse". Y aquí el director de 'La Tarde' hacía un punto y a parte para analizar esta situación: "En Aznar y en los mandatarios del PP y durante aquellos años 90 y principios de los 2000. ¿Dónde están? Desde luego que Rajoy ya andaba por allí...desde luego que tiene una alicuota parte de aquellos años...pero...¿Tanta como para comerse el marrón él sólo? ¿No debía haber salido Aznar y aquellos secretarios generales a decir...también estaba allí?

Toda esta situación para llegar a una moción de censura, y que salga presidente Pedro Sánchez: "Yo en lo personal...lo lamento. Sinceramente, no se merece acabar así. Pero la Gürtell es la puntita nada más. Y queda lo peor...con un Gobierno minúsculo aupado por quienes quieren que todo esto reviente en 17 autonomías. Los que quieren que esto reviente en mil pedazos han puesto ahí a Pedro Sánchez" concluía Ángel Expósito.