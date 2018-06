Expósito: "Las vacaciones de Puigdemont están pagadas por ti y por mí"

El presentador de 'La Tarde', Ángel Expósito, ha repasado en su monólogo de este miércoles la actualidad política de nuestro país, que resume en cuatro grandes frentes: "El PP y su proceso sucesorio; el Gobierno que no va a gobernar; Podemos y Ciudadanos más perdidos que Carracuca y los indepes, que siguen a lo suyo. A jo... robar la marrana".

En primer lugar, ha hecho referencia al PP y su cambio de liderazgo: "El PP arranca la sucesión del reingresado registrador de la propiedad de Santa Pola con más posibles líderes que nunca. En cabeza, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal. Detrás, Pablo Casado y García Maragallo repartiendo a diestro y siniestro. Además de otros señores que, con todo su derecho, por ahí andan".

Después, la situación del Gobierno, una vez han transcurrido los primeros 20 días : "A las pocas semanas del Gobierno de Sánchez ya hemos descartado las dos incógnitas más importantes: Van a apurar los plazos todo lo posible - de elecciones pronto, nada de nada - y, en efecto, este Gobierno no va a gobernar".

En el tercer escalón analizaba el nuevo papel adquirido de Iglesias y Rivera: "Podemos y Ciudadanos están noqueados. Mi colega Rubén Corral me recordaba esta mañana que hace un mes tanto Albert Rivera como Pablo Iglesias se tiraban el día lanzando tuits, notas de prensa, reacciones... Ya no. Uno (Rivera) porque no sabe por dónde le viene el aire. Y el otro (Iglesias) porque en cuanto asome la cabeza le sueltan lo del casoplón".

Y por último, el debate independentista, a los que les lanzaba un último dardo con Puigdemont de por medio: "Los indepes. La última del flanco más ultra de la ultraderecha, porque eso es lo que son. Que no se engañen y que no nos engañen. Puigdemont traslada su residencia de vacaciones. De Berlín se muda a Hamburgo. Pero sus vacaciones y los gastos de desplazamiento están pagados por ti y por mí. En parte con el IRPF que vas a apoquinar la semana que viene", finalizaba Ángel Expósito.