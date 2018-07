Expósito explica por qué el PNV no acepta a Andrés Gil como presidente de RTVE

El presentador de 'La Tarde', Ángel Expósito, ha analizado y explicado los tres grandes temas de la actualidad política: inmigración, el presidente de RTVE y finalmente, se cumple un mes de Pedro Sánchez al frente del Gobierno. Vamos por partes.

En primer lugar, Expósito analizaba la llegada de un nuevo barco cargado de inmigrantes y de mafias: "Esas mafias están aquí. Son las mismas que mueven a esas mujeres inmigrantes africanas en las redes de prostitución en los puticlubs de nuestras carreteras. La trata de personas. El tráfico repugnante de mujeres y chicos adolescentes. Desde Nigeria hasta el bar de carretera que vemos en Europa mientras vamos de vacaciones o desperdigadas en la casa de campo. Somos cínicos. Exageradamente cínicos".

En segundo lugar, el presentador de 'La Tarde' explicaba por qué el PNV no aceptó que fuera el propuesto por Pablo Iglesias: "Muy fácil. Por política pura. Porque en TVE se ve mucho en el País Vasco. Y porque Podemos está restando votos a Bildu, Batasuna o como se llamen. Y por ahí...el PNV no traga. Porque el PNV apoya los presupuestos del PP; vota a favor de la moción de censura de Pedro Sánchez y hace la conga con Puigdemont...pero que Podemos gane cuota en el propio País Vasco...robando votos a Batasuna...eso sí que no. Y mediante TVE...ni de coña".

Y por último, el primer mes de Pedro Sánchez en Moncloa: "El mejor resumen de estos 30 días se lo he leído a Pablo Sebastián en República.es: "Sánchez ha dicho si a Merkel, a Macron, a Pablo Iglesias, a Torra y a Urkullu" Un resumen de gestión tan real...como imposible...y todo eso...entre tuits y fotitos".