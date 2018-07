Expósito: "La evolución del procés dependerá de cómo se cuente en RTVE"

El presentador de 'La Tarde', Ángel Expósito, ha dedicado su monólogo de este jueves a analizar la toma del Consejo de RTVE por parte de Podemos: "Esto es mucho más que una decisión política o un cambalache de cromos imposible. Por cierto, un intercambio de cromos imposible porque ya me contarás qué tienen que ver los telediarios con el procés independentista catalán. O sí. O resulta que sí tienen mucho que ver. Que los cromos son intercambiables. Que la evolución del procés puede que dependa de cómo se cuente en los telediarios".

A partir de aquí, Expósito hacía varias consideración al respecto. En primer lugar: "¿Es tan importante, desde el punto de vista político, informativo y propagandístico, controlar los informativos de RTVE?. Para Expósito, lo que no tiene cabida es que el consejo se delegue en Podemos: "En RTVE siempre han mandado PP o PSOE en función de su representación parlamentaria. Y de un modo y otro, POSE y PP han dirigido el Consejo, y en consecuencia, la programación. Lo que no había ocurrido jamás hasta ahora es que ese Consejo no se corresponda con la representación ni siquiera parlamentaria". Y añadía: "Sabiendo, como sabemos, lo que Pablo Iglesias piensa de los medios de comunicación y, en especial, de los medios de comunicación públicos".

Pero el tema no es solo Podemos: "El asunto más grave es que, bajo la etiqueta de 'progresista y reformista', ese Consejo y los informativos van a estar dirigidos por Podemos, por Esquerra Republicana y por el PdCAT, Junts Pel Sí, Convergencia o como se llamen esta temporada. Y ahí está la conexión entre los cromos imposibles de intercambiar. Porque el independentismo catalán quiere controlar cómo se cuenta su procés. No solo en TV3, que por supuesto, sino también en TVE.

Y finalizaba con un último matiz: "El pasado fin de semana, en informativos del 24 horas la presentadora se refirió al traslado de presos de ETA a prisiones del País Vasco como el traslado de los presos vascos. ¿Esto es progresista o reformista? ¿A eso se refería la vicepresidenta cuando habla sin cortapisas o sin condicionantes?¿Es consciente el Gobierno de España de quién va a controlar ese Consejo a partir de ahora?"