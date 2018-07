Expósito: "Estoy hasta el gorro de los políticos y política de quinta o de sexta"

El presentador de 'La Tarde', Ángel Expósito, ha analizado lo que supuso participar ayer en el ABC solidario: "Se ha premiado a la formación en valores y solidaridad, a la lucha contra la droga, a la dignidad de la mujer y la lucha contra la trata y la prostitución. Y se ha premiado a una Universidad, y a Asturias, Valencia, África, la India...".

Y continuaba: "Después de conocer, premiar y aplaudir a gente tan buena, tan entregada, a gente que hace esa labor increíble en favor de personas y supervivientes más increíbles...después de escuchar y ver a esa gente...¿cómo qué cuerpo se pone uno a abrir un programa, un informativo o un telediario...con lo último que haya dicho no sé quién de Podemos...? Con las primarias del PP, con que la CUP marca la agenda y domina el procés...o con el quilombo y los cambalaches en RTVE"

Expósito, veía inconcebible quejarse con todo lo que hay a nuestro alrededor: "No quiero caer en la demagogia, sinceramente...lo que pasa...lo que debe ser...que estoy hasta el gorro de que nos miremos constantemente el ombligo. Con unos políticos y política de quinta o sexta. No sé...debe ser el cansancio acumulado de todo el año. Que hoy nos huele el culo a vacaciones...pero qué quieres que te diga. Cada vez me cuesta más prever qué va a pasar el lunes con Sánchez y Torra en Moncloa".

Y finalizaba el presentador de 'La Tarde': "Cada vez me cuesta más intentar entender al tal Torra, a sus mariachis, a su jefe Puigdemont a tanto condescendiente del tal talante y el buen rollito...con la que está cayendo".