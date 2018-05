Expósito: "¿Cómo explicamos un gobierno respaldado por exetarras, bolivarianos y golpistas?"

Ángel Expósito critica a moción de censura presentada por Pedro Sánchez, que según el director de 'La Tarde': "está dejando en evidencia la realidad de la situación política española. La realidad del carajal patrio que...¡ojo! nos hemos dado nosotros solitos. Una realidad ingobernable en lo territorial y como digo, también en lo político. Pero es lo que hay. Es lo que nos hemos dado".

Para Expósito, "la clave está en conseguir 176 diputados. Da igual que sean los votos de los herederos de ETA, de los golpistas catalanes o de los de la revolución bolivariana. Da igual que vengan del racista Torra y de su jefe Puigdemont. O de los progresistas que se compran un casoplón de 600.000 euros".

Además, critica el afán de protagonismo del líder de Podemos: "Pablo Iglesias quiere ser la novia en la boda, el muerto en el entierro y el titular de la hipoteca. No soporta que sea Pedro Sánchez el que ocupa las portadas. ¿Su solución? Si no sale la moción de Sánchez, presento otra. Y como yo no puedo ser el candidato, que lo sea la otra mitad de mi hipoteca. Yo propongo que Pablo Iglesias presente a Rufián. O a Tardà, o a alguno de Bildu. Ya puestos a cargarnos esto, nos los cargamos en condiciones. Bromitas las justas".

Y se muestra escéptico respecto al futuro del PP y Ciudadanos: "Luego están los de Albert Rivera, a los que las encuestas habían aupado ahí arriba, y fíjate tú. Igual se quedan compuestos y sin Moncloa. Y por último el PP. Víctima de sí mismo y de su historia. Víctima, 15 o 20 años después de quién tuvo ahí arriba. En la tesorería, en Madrid, en Baleares o Valencia. Un PP víctima de los invitados a la boda y de unos horteras millonarios enfermos de avaricia".

Por último se pregunta cómo verán desde fuera esta situación: "En fin, ¿te imaginas explicando este caos por el mundo? ¿Te imaginas a nuestros militares o diplomáticos jugándosela por esta tropa? ¿Cómo explicamos un gobierno respaldado por exetarras, bolivarianos y golpistas? En conclusión, otra vez la llave de España la tienen los que quieren hundir y destrozar a España. No aprendemos y me da a mí que no aprendemos a propósito. Todo sea por el poder".