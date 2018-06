"España tiene la capacidad de acoger a más inmigrantes"

La llegada del Aquarius puede que haya acelerado la llegada de más inmigrantes a las costas españolas. Pero también, otras opciones que se barajan son el buen tiempo y el final del Ramadán. Más de 1200 personas han sido rescatadas este fin de semana, 43 de ellas murieron el sábado tran hundirse su patera. Pero del total, 152 personas fueron rescatadas en Canarias, en el mayor cayuco de los últimos 10 años. Estaban a 400 kilómetros, por lo que las opciones de llegar eran nulas, hasta que fueron rescatados.

"España tiene capacidad para acoger a más inmigrantes"

En 'La Tarde' hemos hablado con Paloma Favieres, directora de políticas y campañas de CEAR: "La primera vez que se pone el foco y la mirada en los refugiados se pone tras la muerte del pequeño Alan, y aquella famosa foto. Ahí muchos españoles nos vimos reconocidos. Aquello puso el foco en esa situación, gracias a la acción de solidaridad que puso sobre la mesa la Agenda Europea sobre el asilo en el año 2015. De esa Agenda partieron los acuerdos de reubicación y reasentamiento, de las cuales solo se ha cumplido un tercio".

Ahora ha saltado la alerta desde Alemania, ya que Angela Merkel ha pedido una política común de asilo en la UE: "Merkel fue la única que abrió las fronteras. Y con esta noticia están tentando y poniendo contra las cuerdas a los demás estados miembros. Mientras no exista un sistema común de asilo, la gente va a seguir buscando el lugar que le ofrezca más garantías".

Según Paloma la llegada de inmigrantes no ha hecho más que empezar: "Hay que ponerse en la piel de las personas. El mensaje tiene que ser tranquilizador. España tiene capacidad para acoger a más inmigrantes. Pero ayer lo que se vivió, yo si me atrevo a decir que no fue tan cínico. Trabajaron juntos, había mucho interés en hacerlo bien, y alejar el miedo. Podemos gestionarlo mejor, ya que hay que mejorar".