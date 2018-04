Desaparece de nuevo la adolescente que fue encontrada en Azca prostituyéndose

Te contamos hace unas semanas... La Policía encontraba en Azca, Madrid, a una niña de 14 años que llevaba dos meses desaparecida... Sus padres habían interpuesto varias denuncias y los agentes lograron identificarla y devolverla a su casa...

Te recuerdo lo sucedido... Llevaban dos meses sin saber nada ella... Sus padres estaban desesperados y ya no sabían que más podían hacer para encontrarla. Los agentes la localizaron en las inmediaciones de una discoteca de Madrid. Era noche cerrada y su aspecto de niña les llamó la atención... Una adolescente no suele estar a esas horas de la madrugada en una zona como esa.. Le preguntaron si necesitaba ayuda, ella dijo que no y que ya tenía 19 años. Pero ellos tuvieron claro que les estaba mintiendo y decidieron pedirle la documentación... La niña entró corriendo en un bar de copas para coger su carnet de identidad... Les presentó un DNI falso... en la foto aparecía una mujer mayor de edad y los agentes se dieron cuenta rápidamente de que no se trataba de ella. Decidieron detenerla y llevarla a comisaría para poder identificarla. En el interior de su bolso la niña llevaba muchísimos preservativos. Lo que les hizo sospechar que podría estar dedicándose a la prostitución.... Una vez identificada, lo primero que hicieron fue llamar a su madre... Que apareció corriendo en la comisaría... Imagínate, dos meses sin saber nada de tu hija y de repente, en plena madrugada, recibes esa llamada. Ya había puesto tres denuncias por desaparición...

Fue en ese momento, ya sin salida, cuando la niña reconoció que se había fugado y que durante estos meses se había dedicado a mantener relaciones sexuales con hombres adultos a cambio de dinero. En ese momento comenzó una investigación para identificar a los hombres que aparecen en los vídeos del teléfono móvil...

Pues fíjate porque aún sin tiempo de finalizar esta investigación, el caso de esta niña vuelve a ser noticia. Cuando los agentes lograron identificarla y devolverla con sus padres, todos nos sorprendimos por la brutalidad de la historia, pero lo que nadie sospechaba es que hoy, solo 16 días después, los padres acaban de poner una nueva denuncia por desaparición. Aseguran que desde ese 10 de abril, la niña se ha vuelto a escapar hasta en cuatro ocasiones. En las tres primeras, después de la denuncia, la adolescente regresó a casa o fue localizada cerca del prostíbulo. Pero lo cierto es que en esta ocasión no lo ha hecho. Desde el martes nadie sabe nada de ella.

La Policía investiga ahora si las fugas son voluntarias, o se deben a amenazas de algún tipo de mafias de prostitución... ya que el entorno de la chica es completamente normal. Habrá que seguir este caso de cerca.