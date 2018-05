¿Cuáles son las consecuencias de la ruptura del pacto nuclear entre Estados Unidos e Irán?

El pacto se firmó en 2015 y entró en vigor en enero de 2016. Ahora, apenas dos años después, Trump ha decidido poner fin al pacto firmado por Barack Obama. Junto a Estados Unidos e Irán, países europeos como Alemania, Francia o Reino Unido también firmaron el pacto, y sin embargo han decidido mantenerse. A partir de ahora se abren multitud de opciones sobre lo que puede pasar.

"El que se va a ver realmente afectado es el propio Irán a nivel de exportación y todos los países con inversiones dentro del país"

En 'La Tarde' hemos hablado con Irene Martínez, investigadora del CIBOD experta en Oriente Medio, sobre las consecuencias que la ruptura puede traer. Todo empezó en el momento que Trump le dio veracidad al informe en el que Israel acusaba a Irán de tener un programa nuclear secreto: "En realidad hay que fijarse en lo que dijo la Agencia Internacional de la Energía, que los datos estaban desfasados que dijo que había un vacío en el discurso de Netanyahu, incluso hoy la Agencia ha dicho que Irán esta cumpliendo con todos sus deberes y por ahora no tiene ningún indicio de que Irán esté desarrollando la tecnología nuclear".

Esta ruptura ya ha provocado los primeros efectos: "Hoy hemos visto como ha subido el precio del barril de petróleo. El impacto que puede tener que Irán salga de la producción mundial, se puede ver compensado por el aumento de producción de Arabia Saudí, que ya ha comunicado que están dispuestos a subir su producción para contrarrestar el hecho de que Irán salga. El que se va a ver realmente afectado es el propio Irán a nivel de exportación y todos los países con inversiones dentro del país".

Sin embargo, esto no beneficia a todos los aliados de Donald Trump: "Por un lado, refuerza a sus aliados estratégicos en la región que son Israel, Emiratos Arabes Unidos y Arabia Saudí. Pero por otro lado, se ha olvidado de aliados americanos que tienen acuerdos en Irán y no forman parte el pacto (Japón, Corea del Sur, India, Australia y Canadá) y ahora mismo como no forman parte del acuerdo, no pueden negociar y les ha pillado".

El principal objetivo de la política de Donald Trump al parecer es deshacerse de todos los acuerdos firmados por el anterior gobierno de Barack Obama: "El hilo conductor es querer deshacerse de cualquier proyecto que lleve la firma de Obama, entonces por ahí podrá haber un nuevo acercamiento político de Estados Unidos con Irán, pero primero hay que calmar las aguas".