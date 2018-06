El Congreso debate si comienza a tramitarse la ley del PSOE sobre la eutanasia

Hoy se vota la legalidad de la eutanasia, de incluirla en nuestro sistema sanitario. Las condiciones son, que esa persona debe sufrir una enfermedad grave incurable o padecer una discapacidad grave crónica. Se entiende en ambos casos que no existen posibilidades de curación, o que la incapacidad vaya a persistir durante toda su vida. Tiene que ser mayor de edad, pedirlo de forma autónoma al mínimo en dos ocasiones y con una separación de 15 días entre una solicitud y otra, esos son los pasos previos antes de pasar a una comisión de evaluación.

"Es un tema que requeriría un amplísimo debate y que no se ha producido"

José Luis Restán ha analizado en 'La Tarde' de COPE la ley del PSOE: "Hablamos de un cambio muy profundo y muy serio. Hay que pensar detenidamente lo que es la arquitectura básica de la convivencia de una sociedad civilizada. Es un tema que requeriría un amplísimo debate y que no se ha producido, que ha estado inducido por determinados mecanismos de eso que se llama ingeniería social".

El Director Editorial de COPE cree que no hay una gran demanda social sobre la eutanasia como apuntan otros: "Sí que existe una gran demanda social para combatir el sufrimiento hasta donde se pueda, y que no se ha abordado con una ley estatal, y sin embargo, nos damos este triple tirabuzón que muchos países del entorno no han querido dar...Hay un gran debate social en occidente, y esto hunde sus raíces en una crisis de concepción de lo que es el hombre, la vida, y la libertad".

Y finalizaba: "Tampoco se puede decir que la eutanasia sea algo que pertenece a la autonomía radical del individuo, porque implica a los vínculos sociales o a los médicos, la pregunta es, ¿qué pasara con esa hoja de conciencia?, se dice que se va a respetar, peor habrá que verlo".