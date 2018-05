Ciudad de Guatemala vive por primera vez en su historia un día sin homicidios

El pasado domingo Ciudad de Guatemala vivió por primera vez en su historia un día sin homicidios. Y ya es decir, ya que se trata de uno de las ciudades más peligrosas del mundo. Las pandillas aterrorizan las calles, las dominan. La Barrio 18 es una de las más sanguinarias de Guatemala y de todo Centroamérica. Su líder, conocido como 'El Abuelo', está cumpliendo 52 años de prisión, aislado del resto de presos. Su última aparición en público ha sido sentado en un juzgado, declarando como arrepentido contra su ex compañeros.

"La violencia que tenemos se esconde, y cuando no sabemos de donde viene, significa que no viene de los pobres, sino que viene de los poderosos"

En muchas zonas de la capital quien no ha sido marero, conoce a alguien que lo ha sido. Entre enero y abril de este mismo año se cometieron 1587 asesinatos. Por eso, el pasado domingo es considerado como un día histórico en Guatemala.

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA | Prudencio Rodríguez en 'La Tarde'

En 'La Tarde' hemos hablado con Prudencio Rodríguez, párroco español en Ciudad de Guatemala: "La violencia que tenemos se esconde, y cuando no sabemos de dónde viene, significa que no viene de los pobres, sino que viene de los poderosos. Estos alientan esas maras y esas organizaciones. No se hacen sin que los dueños de la economía, la política, y las situaciones sociales puedan llevarlo. Eso ya es una conciencia popular. La gente ya sabemos de dónde vienen. Pero el dolor de las familias no se cura con solo saberlo y el miedo que se sigue produciendo, y lo que se cultiva es el miedo. Todo el mundo tiene miedo por subir al coche, por alquilar un taxi, por salir a la calle o simplemente por ser de noche".