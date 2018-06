¿Es bueno para el alumno adelantar las recuperaciones a junio?

Algunas comunidades autónomas están adelantando los exámenes de recuperación a junio, en detrimento de septiembre. Los exámenes finales se están realizando a principios de junio, y el alumno que suspensa realizará la recuperación a las dos semanas. Algunos expertos creen que es periodo no es beneficioso para el alumno, ya que no hay tiempo para preparar una asignatura completa, de todo un año. Pero, ¿beneficia al alumno?

En 'La Tarde' hemos hablado con dos expertos para analizar esta cuestión, Carmen Guaita, profesora y experta en educación, no cree que sea un medida beneficiosa para el alumno: "Yo no lo puedo entender, la convocatoria de junio hace terminar el curso exageradamente pronto para los que aprueban. Cuando el estudio se suspende en junio, y el estudio es de gran complejidad no hay tiempo material de prepararlo, porque algunas asignaturas requieren de una academia o profesor de refuerzo para prepararlo durante el mes de julio".

Nicolás Fernández, presidente de ANPE, también está en contra de esta medida: "El proceso de Bolonia ha metido un proceso nuevo, se adelanta todo, y efectivamente hay que adelantar esos exámenes para que los alumnos sigan la universidad igual que el resto de alumnos. Pero lo lógico en definitiva es examinarse en junio y luego en septiembre".

Estos cambios confunden a las familias: "Constantemente estamos variando los modelos, calendarios, criterios, programaciones, hay una bajada de brazos en el sentido de mejor dármelo hecho. España se merece una estabilidad educativa. Y espero que algún día seamos capaces de entender esto. Los profesores trabajamos con la esperanza puesta en su futuro, y esa esperanza no la podemos perder" ha explicado Carmen.

El problema de estos cambios, es que no hay un modelo concreto, y hay alumnos que tienen más ventjaas que otros en otra comunidad: "Hay que hacer una ley y un estatuto del profesorado, y hay que hacerlo con pacto o sin pacto".