Un barrendero salva a una mujer de una paliza de su pareja en La Coruña

Según el Ministerio, en lo que va de año ya son 10 las mujeres asesinadas a manos de su pareja o ex pareja. Los datos realmente asustan. El año 2017 se cerró con 166.620 denuncias por violencia machista. Esto supone un 18% más que el anterior. Es la cifra más alta desde que se contabilizan estos datos. Es importante no olvidarnos que detrás de esta cifra lo que hay son muchas historias reales.



La historia de David Castro, sucedió en el municipio de Culleredo, A Coruña. Eran las 7:25 de la mañana, había poca gente por la calle y David, barrendero, estaba empezando su jornada laboral. De repente, una discusión llamó su atención. Al principio pensó que serían dos borrachos que volvían a casa después de una noche de fiesta. Con el paso de los minutos se dio cuenta de que era algo más grave. Eran un hombre y una mujer, discutían fuerte, y el comenzó a zarandearla y la tiró al suelo. Luego empezó a pegarle patadas y puñetazos. Fue entonces cuando David, no se lo pensó dos veces, dejó el cubo de la basura a un lado y decidió actuar.



David Castro ha reconocido en 'La Tarde' que hizo lo que mucha gente hubiera hecho. “Escuché unos gritos de una pareja y después vi que el hombre estaba pegando a la mujer. Me metí en el medio porque él no paraba. Dije que eso delante de mí no iba a suceder”.

“Yo trabajé de portero en la noche y había visto situaciones similares en las que había tenido que intervenir. Ella estaba en el suelo medio aturdida y yo hablé con él para intentar que entrara en razón. Cuando ella volvió en sí, salió a correr y a amenazarle”, ha recordado el barrendero.



“Él dijo que iba a llamar al 112 y así lo hizo. Dio hasta su dirección para que vinieran. En 3 o 4 minutos vino la Guardia Civil”, ha añadido.



David ha asegurado que la gente del pueblo le ha reconocido su acción e incluso una mujer le paró y le dio un abrazo, “Es muy fuerte, me dijo que era una lástima que no hubiera habido una persona como yo el día que mi exmarido me pegó una paliza en la calle”.